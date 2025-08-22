Festival do Chocolate traz Marília Mendonça com Lorena Alexandre

A cantora Lorena Alexandre, que homenageia Marília Mendonça desde 2019, se apresenta no Festival do Chocolate neste sábado (23), em Ribeirão Pires. Com os principais hits da “rainha da sofrência”, o show promete agitar o público no palco principal, no ChocoPaço, a partir das 20h. A entrada é solidária. No Diário em Cena, Lorena comentou sobre a polêmica envolvendo a mãe de Marília Mendonça. Ela afirmou que, após a perda da guarda do pequeno Léo e outras controvérsias, o tempo mostrou quem era quem. A cantora também lembrou que familiares de Marília chegaram a entrar em contato para pedir perdão à artista depois dos desentendimentos. Projetos de expansão de carreira também foram revelados pela artista!