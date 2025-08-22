DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Festival do Chocolate traz Marília Mendonça com Lorena Alexandre
A cantora Lorena Alexandre, que homenageia Marília Mendonça desde 2019, se apresenta no Festival do Chocolate neste sábado (23), em Ribeirão Pires. Com os principais hits da “rainha da sofrência”, o show promete agitar o público no palco principal, no ChocoPaço, a partir das 20h. A entrada é solidária. No Diário em Cena, Lorena comentou sobre a polêmica envolvendo a mãe de Marília Mendonça. Ela afirmou que, após a perda da guarda do pequeno Léo e outras controvérsias, o tempo mostrou quem era quem. A cantora também lembrou que familiares de Marília chegaram a entrar em contato para pedir perdão à artista depois dos desentendimentos. Projetos de expansão de carreira também foram revelados pela artista!
Festival do Chocolate traz Marília Mendonça com Lorena Alexandre

Diário em Cena 

Festival do Chocolate traz Marília Mendonça com Lorena Alexandre
Giuseppe Oristanio em Pormenor de ausência

Diário em Cena 

Giuseppe Oristanio em Pormenor de ausência
Mateus Carrieri apresenta "O Vendedor de Sonhos"de Augusto Cury, em São Caetano

Diário em Cena 

Mateus Carrieri apresenta "O Vendedor de Sonhos"de Augusto Cury, em São Caetano
The Lords para todos os gostos!

Diário em Cena 

The Lords para todos os gostos!
MAIS VÍDEOS
Festival de Inverno de Campos do Jordão 2025

Diário em Cena 

Festival de Inverno de Campos do Jordão 2025
Leo Maia no Santo Rock Bar

Diário em Cena 

Leo Maia no Santo Rock Bar


Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.