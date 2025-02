Rede D’Or alerta para o combate à leucemia

A leucemia é um dos tipos de câncer que mais afetam a população brasileira, estando entre os 10 mais comuns no país, o que exige cuidados especiais na busca pela cura da doença. A Rede D’Or apoia todo o processo, desde o diagnóstico até o tratamento, com uma grande equipe hospitalar, facilitando o diagnóstico e oferecendo uma estrutura diferenciada para auxiliar os pacientes que necessitam de cuidados especializados. A região do Grande ABC conta com unidades de saúde da Rede D’Or, destacando-se o Hospital Brasil, em Santo André, que foi o que mais realizou transplantes pela Rede D’Or no Brasil no último ano, além de outras unidades na capital e arredores.