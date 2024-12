João Doria analisa o papel do Grande ABC no cenário político e econômico

O ex-governador paulista e ex-prefeito da Capital João Doria, analisa o papel do Grande ABC no cenário político e econômico! "Não vejo nem discriminação nem falta de atenção ao Grande ABC. O que falta é um pouco mais de agressividade por parte dos prefeitos." Quer saber o que ele define como "agressividade"? E quais são os caminhos para colocar a região em evidência no Brasil e no mundo? Assista à entrevista completa e descubra!