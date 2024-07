GRANDE ABC - Formação política | Setecidades reunidas

Sexta-feira, 19 de abril de 2024. Naquela sexta-feira, 30 historiadores do Grande ABC, cidade a cidade, mais a direção de Redação do Diário, equipe técnica, Banco de Dados, Administração e Redação, se reuniram no Salão Nobre do jornal. Todo o encontro foi gravado e resultou em nove episódios, que hoje podem ser assistidos nas várias plataformas digitais do Diário do Grande ABC. Nesta finalização, reunimos os nove episódios, na esperança de que possam ser preservados pelos historiadores e pelas várias instituições que cultuam, preservam e difundem a história e a memória deste imenso Grande ABC. O trabalho leva a assinatura do DGABC-TV, e é o seu primeiro longa-metragem, contando a história da formação político-administrativa do Grande ABC, cidade a cidade. Em tempo – Aquele encontro inicial resultou num segundo encontro, realizado em 28 de junho de 2024, em São Caetano.