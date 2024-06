Mauá conta 150 mil pessoas e 18 toneladas de doações em festa junina

A Prefeitura de Mauá divulgou nesta terça-feira (25) um balanço da 37ª edição da festa junina da cidade. De acordo com o Paço, nas nove noites do evento, cerca de 150 mil pessoas compareceram para acompanhar os shows e as diversas outras atrações. No total, mais de 18 toneladas de alimentos foram arrecadadas – a entrada era gratuita, mas havia recomendação para doações, que serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade de Mauá para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade. Além do palco, o local contou com parque de diversões, barracas de comidas típicas e bebidas e tenda para fotos. Na última noite do principal festejo junino, subiram ao palco os artistas locais Erivelton Modesto e Roger e Rogério, além dos irmãos Edson & Hudson, que fizeram o encerramento cantando grandes sucessos da turnê Foi Deus – entre eles Galera Coração, Azul, Porta-retrato e Deixa Eu Te Amar. Em entrevista ao Diário antes do show, Edson exaltou a cidade. “Quantas histórias temos com Mauá. Muitos momentos felizes e shows inesquecíveis”, disse. “Festa Junina é uma delícia. Junho é mês de São João, uma época maravilhosa. A energia de junho é diferente e comemorar uma tradição tão brasileira, que faz parte da nossa cultura, é maravilhoso”, completou. Logo após a apresentação, o cantor voltou a comemorar a passagem pelo Grande ABC. “É realmente um presente estar aqui. Mauá tem uma representatividade muito grande na nossa carreira. Encontramos pessoas que nos ajudaram muito, fãs que nos apoiam. É uma benção fazer esse show, ajudar o próximo. Quero agradecer a todos que se esforçaram nessa força-tarefa e a quem fez doação, que com certeza vai ajudar muita gente”, comentou Edson. Hudson falou sobre o novo trabalho da dupla. “Talvez seja o maior show da nossa carreira, e vem do DVD que gravamos com várias participações, entre elas Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima, Maiara & Maraísa e Murilo Huff. Trazemos nossos sucessos, cantamos canções dos nossos amigos, sempre pensando em trazer alegria para o público, com todo amor e dedicação”, disse. OUTROS SHOWS As atrações na Festa Junina de Mauá começaram no fim de semana de 7 a 9 de junho, com Naiara Azevedo, Tierry e Xandy de Pilares entre os principais nomes. No segundo fim de semana, de 14 a 16 de junho, foi a vez de Maneva, Sidney Magal e Barões da Pisadinha. O eventou fechou entre os dias 21 e 23, com Titãs, Mumuzinho e Edson & Hudson. “É sempre bacana poder se apresentar nessa época de festividades. É algo que permite alcançar um público mais amplo, fazer shows em lugares públicos, em festas de prefeitura etc. Às vezes, acabamos tocando em lugares onde circulamos pouco. Então, é uma coisa muito bacana”, disse Sérgio Britto, dos Titãs, ao Diário.