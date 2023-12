Viveiro de Mudas há 15 anos refloresta e transforma vidas de pessoas com deficiência

Muito antes de sustentabilidade se tornar assunto indispensável no mundo corporativo, a Ecovias já trabalhava esse tema como prioridade. Há 15 anos, o programa Viveiro de Mudas une cuidado com o meio ambiente e integração social, sobretudo por propiciar novas oportunidades de vida para pessoas com deficiência intelectual em uma ação reconhecida pela ONU (Organização das Nações Unidas). Em 2008, a Ecovias lançou o projeto a partir de uma demanda ambiental: era preciso fazer compensação devido à construção das pistas de descida da Rodovia dos Imigrantes. Algumas ideias surgiram à época, mas a empresa decidiu unir a necessidade do reflorestamento com a inclusão. Nasceu o Viveiro de Mudas, que há 15 anos auxilia o meio ambiente com a transformação de vidas.