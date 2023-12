A rata da gibiteca: andreense Thina Curtis conta histórias em fanzines

No programa Memória na TV desta semana, Thina Curtis conta sobre seu amor pelas revistas em quadrinhos, que a levou a organizar, há 12 anos, uma feira de fanzines e publicações independentes chamada Fanzinada, considerada um dos mais importantes eventos do país no segmento. Ela integra o time de primeira dos artistas brasileiros e do mundo lembrados e chamados sempre, principalmente pela Marvel. A andreense fala do livro que organizou, “Brazineiras”, lançado este mês. Divulga uma publicação voltada aos países da língua portuguesa. Principalmente, Thina destaca a união dos fanzineiros do Grande ABC e os passos dados por todos com vistas à democratização da linguagem, em especial nas periferias mais distantes.