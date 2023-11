O menino de Utinga: Memória Diário entrevista Isaias Urbano

Gráfico, borracheiro, metalúrgico, dirigente sindical, Isaias Urbano da Cunha chega aos 83 anos de idade com a mesma disposição do menino nascido em Santo André e que vive na cidade até hoje. Seu pai e seu avô participaram da abertura dos primeiros loteamentos do Distrito de Utinga e ele, Isaias, guarda documentos como uma rara foto da escola adventista em que estudou em 1948 e 1949. Isaias participou de um abraço simbólico, em 1999, que garantiu o término das obras do atual Hospital Mário Covas, em Santo André .