DGABC
DGABC

Domingo, 14 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Festival

Camila Cabello canta 'Ai se eu e pego' no The Town; veja vídeo

O festival reúne grandes nomes da música, como Katy Perry, Travis Scott, Green Day, Mariah Carey, Lionel Richie e Lauryn Hill

Do Diário do Grande ABC
14/09/2025 | 22:26
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A cantora cubana e “meia brasileira”, Camila Cabello, homenageou o Brasil no palco do The Town na noite deste domingo (14). Além de trazer o funk para o show com o hit Tubarão te amo e confessar seu amor pelo País em diversos momentos, ela também trouxe uma performance de Ai se eu te pego, de Michel Teló, acompanhada de um músico com sanfona enquanto a artista tocava violão e cantou a música inteira em português.

O vídeo da interação da artista com o público pode ser conferido clicando neste link.

O festival reúne grandes nomes da música, como Katy Perry, Travis Scott, Green Day, Mariah Carey, Lionel Richie, Lauryn Hill e Camila Cabello. O Diário acompanha as atrações e traz novidades e orientações sobre o evento.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.