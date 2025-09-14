Camila Cabello canta 'Ai se eu e pego' no The Town; veja vídeo

O festival reúne grandes nomes da música, como Katy Perry, Travis Scott, Green Day, Mariah Carey, Lionel Richie e Lauryn Hill
A cantora cubana e “meia brasileira”, Camila Cabello, homenageou o Brasil no palco do The Town na noite deste domingo (14). Além de trazer o funk para o show com o hit Tubarão te amo e confessar seu amor pelo País em diversos momentos, ela também trouxe uma performance de Ai se eu te pego, de Michel Teló, acompanhada de um músico com sanfona enquanto a artista tocava violão e cantou a música inteira em português.
O vídeo da interação da artista com o público pode ser conferido clicando neste link.
O festival reúne grandes nomes da música, como Katy Perry, Travis Scott, Green Day, Mariah Carey, Lionel Richie, Lauryn Hill e Camila Cabello. O Diário acompanha as atrações e traz novidades e orientações sobre o evento.
