Neymar xinga gramado sintético após empate entre Santos e Atlético-MG

Neymar voltou a causar repercussão nas redes sociais neste domingo (14) após criticar o gramado sintético da Arena MRV, palco do empate por 1 a 1 entre Santos e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante do Peixe não escondeu a insatisfação com a experiência: "Comprovado... sintético é uma m...!", escreveu em seu perfil no Instagram.
Foi a primeira vez que o camisa 10 atuou em um campo desse tipo desde o retorno ao futebol brasileiro.
Logo no primeiro minuto de jogo, Neymar torceu o tornozelo em um lance isolado. Apesar do susto, recebeu atendimento médico, e voltou para a partida.
Críticas antigas ao piso artificial
O craque já se manifestou em outras oportunidades contra o uso de gramados sintéticos, alegando que o piso aumenta o risco de lesões em atletas de alto rendimento.
