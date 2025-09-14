DGABC
DGABC

Domingo, 14 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer

Organização do The Town confirma para 2027 a terceira edição do festival em São Paulo

14/09/2025 | 21:30
A organização do The Town confirmou neste domingo, 14, a terceira edição do festival para 2027, também no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As datas ainda não foram definidas.


A organização do The Town confirmou neste domingo, 14, a terceira edição do festival para 2027, também no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As datas ainda não foram definidas.

Ao contrário de outros grandes festivais de música, como o Lollapalooza, que ocorrem anualmente, o The Town tem um calendário bienal. A primeira edição no Brasil foi em 2023 e a segunda edição termina neste domingo.

O evento recebeu 420 mil pessoas neste ano ao longo de cinco dias de programação. O balanço considera os ingressos vendidos para os últimos shows que ocorrem neste domingo.

Mais de 500 artistas se apresentaram na segunda edição do festival. O encerramento neste domingo teve a escalação de Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, Ludmilla e Belo.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse estar "muito feliz" com a confirmação de mais uma edição do The Town na cidade.

"A movimentação financeira na cidade, os hotéis cheios, o aumento de procura no Airbnb. Ou seja, muita gente vindo para cá para presenciar esse momento maravilhoso aqui. Fico super feliz", afirmou Nunes.

Impacto econômico

O impacto econômico do festival neste ano foi de R$ 2,2 bilhões, segundo a organização do evento.

As reservas de aluguel por temporada no Airbnb, por exemplo, aumentaram 240% no período do evento.

Rock in Rio

A Rock World, empresa que organiza o The Town, também confirmou as datas para a próxima edição do Rock in Rio, em 2026. Serão sete dias de festival no Rio - 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026.


