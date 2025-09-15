Incêndio atinge fábrica da Nestlé em São Paulo

Atualizada às 21h55

Um incêndio atingiu a fábrica da companhia Nestlé em Araras, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo, 14. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Estado. Não há informações sobre feridos.

Em nota enviada pela Nestlé, a empresa afirmou que não houve vítimas nem necessidade de evacuar a fábrica. Conforme a companhia, não houve impacto na operação da fábrica, já que o equipamento afetado está localizada na área externa. Leia a nota completa ao final da matéria.

Segundo os bombeiros, o incêndio começou por volta das 16 horas e já foi contido. O fogo atingiu a esteira da fábrica. Cinco viaturas foram acionadas.

A fábrica foi inaugurada em 1921 para produzir leite condensado. Atualmente, o local produz itens como café solúvel e achocolatado em pó.

Veja nota completa:

“A Nestlé informa que já está controlado o incêndio ocorrido na tarde deste domingo (14), e que atingiu um equipamento localizado na área externa da fábrica em Araras, no interior de São Paulo. A empresa acionou o Corpo de Bombeiros imediatamente, e a ocorrência foi rapidamente controlada. No momento, as equipes seguem atuando para garantir que não haja novos focos.

Não houve feridos, nem necessidade de evacuar a fábrica, uma vez que o equipamento afetado fica na parte externa da unidade e não tem contato com a área produtiva. Não havia pessoas no local no momento do incidente. A operação da fábrica não foi impactada, já que a unidade conta com equipamentos reservas que permitem a continuidade da produção.

A empresa reforça que tem como prioridade a promoção da segurança de seus colaboradores, da comunidade e das operações da unidade."