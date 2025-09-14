DGABC
DGABC

Domingo, 14 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Tênis

Jovem francesa Rakotomanga Rajaonah conquista o título do SP Open

Nascida em Madagascar e criada em Montpellier, na França, a atleta elogiou a torcida brasileira, que a apoiou ao longo da semana

Renan Soares
14/09/2025 | 17:43
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, de 19 anos, é a campeã do WTA 250 de São Paulo, disputado no Parque Villa-Lobos. Neste domingo (14), ela venceu a indonésia Janice Tjen por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e conquistou seu primeiro título de nível WTA da carreira.

Rakotomanga Rajaonah já havia chamado atenção ao alcançar sua primeira final de torneio da categoria, após superar a mexicana Renata Zarazua na semifinal, no sábado. Durante a campanha, a jovem francesa se destacou pela consistência e pela recuperação impressionante na estreia, quando chegou a salvar match points contra a mexicana Ana Sofia Sanchez antes de avançar.

“É uma experiência completamente nova e estou muito feliz com isso. Ainda não consigo acreditar. Na primeira rodada, eu estive a um ponto de perder, então estar aqui agora como campeã é simplesmente maravilhoso”, afirmou a jogadora após a vitória na semifinal.

Nascida em Madagascar e criada em Montpellier, na França, Rakotomanga Rajaonah elogiou a torcida brasileira, que a apoiou ao longo da semana.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.