Jovem francesa Rakotomanga Rajaonah conquista o título do SP Open

A francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, de 19 anos, é a campeã do WTA 250 de São Paulo, disputado no Parque Villa-Lobos. Neste domingo (14), ela venceu a indonésia Janice Tjen por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e conquistou seu primeiro título de nível WTA da carreira.

Rakotomanga Rajaonah já havia chamado atenção ao alcançar sua primeira final de torneio da categoria, após superar a mexicana Renata Zarazua na semifinal, no sábado. Durante a campanha, a jovem francesa se destacou pela consistência e pela recuperação impressionante na estreia, quando chegou a salvar match points contra a mexicana Ana Sofia Sanchez antes de avançar.

“É uma experiência completamente nova e estou muito feliz com isso. Ainda não consigo acreditar. Na primeira rodada, eu estive a um ponto de perder, então estar aqui agora como campeã é simplesmente maravilhoso”, afirmou a jogadora após a vitória na semifinal.

Nascida em Madagascar e criada em Montpellier, na França, Rakotomanga Rajaonah elogiou a torcida brasileira, que a apoiou ao longo da semana.