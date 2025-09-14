Defesa Civil instala gabinete de crise para enfrentar estiagem no Estado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo mobiliza, a partir desta segunda-feira (15), o Gabinete de Crise do período de estiagem, no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), no Palácio dos Bandeirantes. A ação, que vai das 6h às 18h, marca a primeira mobilização do ano dentro da Operação SP Sem Fogo.

Segundo o Mapa de Risco de Incêndio elaborado pela Sala SP Sem Fogo, a última semana do inverno será a mais crítica da estiagem em 2025. A previsão indica nível de emergência para queimadas, com altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar, especialmente nas regiões centro-oeste, norte, oeste e noroeste do estado.

O gabinete reunirá representantes de órgãos estaduais e parceiros, como Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal, Polícia Militar (aviação, rodoviária e ambiental), DER e secretarias de Agricultura e de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O objetivo é reduzir o tempo de resposta às ocorrências e otimizar a mobilização de recursos.

Como receber alertas

A Defesa Civil envia mensagens gratuitas sobre riscos de desastres naturais. O cadastro pode ser feito por SMS, enviando o CEP para o número 40199, ou por WhatsApp, no telefone (61) 2034-4611.

Criada para enfrentar os efeitos da estiagem, a operação é permanente e reúne secretarias estaduais, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Fundação Florestal, DER, Cetesb e SAA. As ações são divididas em fases verde, amarela e vermelha, conforme o risco climático, e envolvem prevenção, monitoramento e resposta a incêndios.