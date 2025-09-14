Veja os vencedores da 26ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC

A competição distribuiu premiação em dinheiro para as categorias de elite: R$ 2.000 para o campeão masculino e R$ 1.000 para a vencedora feminina
A 26ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC terminou neste domingo (14) com vitórias para Ribeirão Preto e Indaiatuba nas categorias de elite. Em prova que reuniu cerca de 400 ciclistas e percorreu as sete cidades da região, Kacio Freitas, da Swift Pro Cycling/Ribeirão Preto, venceu entre os homens, enquanto Carolina Alves do Nascimento, da Indaiatuba Cycling Team, foi a campeã feminina.
No masculino, Kacio completou os 125 km, com largada em Paranapiacaba, Santo André, passando por todas as cidades do Grande ABC e chegada em Diadema após mais 20 voltas no circuito montado na Avenida Ulisses Guimarães, em 2h13min19.943s. A chegada foi decidida no sprint, com o segundo lugar para Igor Molina (Pindamonhangaba Cycling Team), a apenas três centésimos, e o terceiro para Rafael Augusto Braga, companheiro de equipe de Kacio, também com tempo muito próximo.
Entre as mulheres, Carolina percorreu as 17 voltas no circuito de 2 km em Diadema, somando 34 km, em 1h05min44.794s. O pódio feminino foi completado por Lívia Leozzi Cabeça (ABEC Rio Claro), em segundo, e Luiza Eusébio de Souza (Soul Jovem), em terceiro.
A prova, que contou pontos para os rankings paulista e nacional, também funcionou como preparação para a Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo, que terá início no próximo dia 17 e reunirá 19 equipes do Brasil e do exterior em um percurso de 695 km.
Realizada como parte do calendário do centenário da FPC (Federação Paulista de Ciclismo), a Volta do Grane ABC voltou a ter Diadema como chegada.
A competição distribuiu premiação em dinheiro para as categorias de elite: R$ 2.000 para o campeão masculino e R$ 1.000 para a vencedora feminina.
Resultados Elite 2025
Masculino – 125 k
Resultado Elite masculino
1. Kacio Freitas (Swift Cycling), 2:13:19.943
2. Igor Molina (Pindamonhangaba Cycling Team), 2:13:20.148
3. Rafael Augusto Braga(Swift Cycling), 2:13:20.517
4. Armando Reis Camargo (Indaiatuba), 2:13:20.627
5. Guilherme Wisnieski (ACRS Cycling Team), 2:13:20,719
Feminino – 17 voltas – 34 km\
1. Carolina Alves do Nascimento (Indaiatuba Cycling Team), 1:05:44.794
2. Livia Leozzi Cabeça (ABEC Rio Claro), 1:05:45.118
3. Luiza Euzebio de Souza (Soul Jovem), 1:05:45.562
4. Wellyda Rodrigues (Pindamonhangaba Cycling Team), 1:05:45.711
5. Luciene Silva (Pindamonhangaba Cycling Team) 1:05:45.913
