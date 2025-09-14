Santo André reinaugura Praça Samuel de Castro Neves revitalizada e ampliada

Santo André completou neste domingo (14) a entrega do Complexo Viário Santa Teresinha com a reinauguração da Praça Samuel de Castro Neves. Foi a última etapa desta que é uma das maiores obras de mobilidade da história do município do ponto de vista de investimento, infraestrutura e requalificação urbana.

“A cidade é construída com as pessoas. Em cada canto desta praça que foi entregue tem uma sugestão de um morador e de uma moradora, para usarem este espaço cada vez mais”, comemorou o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB). “A alegria e o sentimento de pertencimento da população refletem a ocupação desta área, que já ocorria semanas antes da reinauguração”, completou.

As melhorias na praça contemplaram quadra poliesportiva, campinho de futebol com gramado sintético, quadra de tênis, duas quadras de pickleball, academia ao ar livre, playground (inclusive com brinquedos adaptados), espaço pet, ciclovia, áreas de convivência com mesas e bancos, paisagismos com plantio de árvores nativas, frutíferas, palmeiras e arbustos, além da instalação de 90 postes e aproximadamente 180 luminárias de LED.

O valor investido somente na revitalização e ampliação da praça foi de R$ 4,9 milhões, como contrapartida pela execução do Complexo Santa Teresinha. “Nós impactamos milhares de andreenses com infraestrutura, mobilidade, drenagem, atividade física. E tudo isso preservando a história dessa praça”, disse o secretário de Infraestrutura e Obras, Acácio Miranda da Silva Filho.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, explicou que as quadras de pickleball são inéditas na cidade, permitindo o acesso gratuito a essa prática que combina elementos de tênis, badminton e tênis de mesa. “Desejo que a comunidade aproveite. Isso foi feito com todo capricho e empenho. Fizemos em tempo recorde para que vocês usufruam”, afirmou.

A praça homenageia um médico que nasceu em Piracicaba, em 1890. Samuel de Castro Neves também foi vereador em sua cidade natal e deputado estadual. No município andreense, teve uma importante atuação com políticas públicas na área da saúde. “É uma alegria, uma satisfação, receber essa homenagem em nome do meu avô, farmacêutico, político, médico dos pobres na cidade de Piracicaba, que é um exemplo para a nossa família”, disse o seu neto, o também médico Homero de Castro Neves.

Complexo Santa Teresinha

Uma das maiores obras de mobilidade da história de Santo André, o Complexo Santa Teresinha, contou com a construção de dois viadutos longitudinais na Avenida dos Estados – melhorando a fluidez no tráfego tanto no sentido Mauá quanto no percurso rumo a São Caetano do Sul, mas também beneficiando motoristas que vêm ou vão a Diadema, São Bernardo do Campo e São Paulo.

Foram erguidas ainda três pontes – duas delas interligando o viaduto Castelo Branco e o bairro Santa Teresinha -– e uma passarela para cruzar o Rio Tamanduateí em direção ao bairro e à Estação Prefeito Saladino, da CPTM. No total, foram utilizadas 16,6 toneladas de asfalto. A obra foi composta ainda por 12,9 mil m³ de concreto, montante equivalente à construção de cinco prédios de 12 andares, ou então ao enchimento de cinco piscinas olímpicas.

A Prefeitura também realizou um trabalho de reforço estrutural no Viaduto Castelo Branco, além de intervenções urbanísticas, de drenagem e mobilidade, com novas sinalizações.

As obras do Complexo Viário Santa Teresinha integram o Programa Mobilidade Sustentável, financiado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), com investimento de aproximadamente R$ 150 milhões.