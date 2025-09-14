Respeitar a cultura da infância é investir no futuro das crianças

Em um mundo cada vez mais acelerado, muitas vezes a infância é pressionada por agendas cheias e expectativas adultas. Mas será que não estamos esquecendo o essencial? Respeitar a infância significa entender que esse é um tempo único, em que brincar, experimentar e imaginar não são apenas passatempos, mas a base da formação do adulto que a criança será no futuro.

A cultura da infância envolve valorizar o modo como as crianças percebem e se relacionam com o mundo. A criança é uma pesquisadora nata e olha o mundo com curiosidade. É por meio do brincar, das descobertas cotidianas e da ludicidade que elas se expressam, interagem com o mundo e consigo mesmas, convivem com o diferente, desenvolvem suas habilidades e constroem cultura.

Uma infância rica em interações e aprendizagens culturais é uma base importante para sustentar os recursos das próximas fases do desenvolvimento humano. Um bom exemplo disso é o desenvolvimento de um trabalho pautado em narrativas, músicas, brincadeiras e convivência, pois esses repertórios fortalecem etapas futuras, como a interpretação de textos, a leitura crítica de mundo e a expressão escrita.

Ao brincar e se relacionar, as crianças aprendem a conviver, a negociar, a lidar com frustrações e a trabalhar em grupo. Essas habilidades socioemocionais ajudam na construção de uma base estruturada para o futuro acadêmico da criança.

Quando uma criança constrói uma cabana com tecidos, inventa regras para um jogo ou explora o quintal, ela está exercitando o pensamento crítico, aprendendo a negociar, fortalecendo sua imaginação e ampliando sua autoconfiança. São experiências que nenhuma tela é capaz de substituir e que se revelam fundamentais para formar indivíduos capazes de construir o próprio caminho.

É justamente essa visão que a Escola Villare, em São Caetano do Sul, coloca em prática. Seu projeto pedagógico valoriza cada etapa da jornada de aprendizagem. Na Villare, o brincar, as interações e o ambiente são forças essenciais para o desenvolvimento integral:

- Brincar é parte do currículo e aparece integrado às propostas pedagógicas, tanto dentro da sala quanto em ambientes externos.

- A escuta da criança é central, reconhecendo seu protagonismo na formulação de hipóteses, nas descobertas e na construção do conhecimento.

- A convivência e a experimentação são pilares para formar estudantes curiosos, críticos e abertos ao mundo.

Essas práticas ilustram como a cultura da infância pode ser respeitada e potencializada em ambientes educativos que reconhecem as linguagens da criança e suas formas de expressão por meio da arte, do movimento, da linguagem e das brincadeiras.

Para a Coordenadora Pedagógica Cilene Ferrari, a integração entre teoria e prática é decisiva: “É papel da escola possibilitar às crianças viverem a infância em sua plenitude.”

Ao respeitar a cultura da infância, a Villare reafirma sua missão de preparar não apenas alunos bem-sucedidos academicamente, mas cidadãos criativos, éticos e conscientes do seu papel no mundo.

