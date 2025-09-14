DGABC
DGABC

Domingo, 14 de Setembro de 2025

Economia Titulo Obras começam

WEG anuncia centro de mobilidade elétrica em São Bernardo

O espaço oferecerá serviços que vão de sistemas elétricos de tração e packs de baterias a estações de recarga e manutenção

Renan Soares
14/09/2025 | 12:51
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A WEG vai começar neste mês as obras do WEG eMobility Center, centro dedicado à assistência técnica em mobilidade elétrica e à economia circular. A primeira unidade ficará no parque fabril da empresa em São Bernardo e deve ser concluída no segundo semestre de 2026. O investimento previsto é de R$ 12 milhões.

Com 1.250 m² de área, o espaço contará com estruturas para reparos, diagnósticos, estoque de peças, operação logística, além de ambientes administrativos para gestão, treinamentos e atendimento ao cliente. O corpo técnico será especializado em soluções para veículos elétricos.

“A criação do WEG eMobility Center representa a evolução da estratégia da empresa, que busca oferecer serviços inovadores e fortalecer o relacionamento com os clientes, posicionando São Bernardo como referência técnica para futuras iniciativas no setor de mobilidade elétrica”, afirma Carlos Bastos Grillo, Superintendente de Digital e Sistemas da WEG.

O WMC oferecerá serviços que vão de sistemas elétricos de tração e packs de baterias a estações de recarga e manutenção. Um dos diferenciais será a reciclagem e reaproveitamento de componentes, com foco em reduzir impactos ambientais.

Segundo a empresa, a unidade de São Bernardo servirá como referência técnica para uma futura rede de eMobility Centers no Brasil, em parceria com assistências técnicas e outros parceiros estratégicos.

Weg planeja mudar rotas de exportação para o país


