Cultura & Lazer

Entenda polêmica da Milky Moo e veja posicionamento da empresa

Em comunicado, a marca afirmou ter realizado uma “revisão minuciosa” de sua tabela nutricional; copos podem chegar a até 3.000 calorias

Do Diário do Grande ABC
14/09/2025 | 11:39
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Um tweet viralizou nas redes sociais na última semana ao criticar a rede de milkshakes Milky Moo. O internauta afirma que a marca estaria oferecendo bebidas de até 3.000 calorias em copos de 500 ml, o que, segundo ele, deveria ser “proibido por lei”. A publicação alcançou 7.5 milhões de visualizações até este domingo (14) e levantou debates sobre o consumo excessivo de calorias em produtos ultraprocessados.

“A loja do Milky Moo deveria ser proibida por lei. Nenhum brasileiro tem o direito de consumir quase 3.000 kcal em um copo de 500ml. Estão adoecendo o brasileiro”, diz o comentário do internauta. A OMS (Organização Mundial da Saúde) e a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) dizem que uma pessoa com peso corporal saudável consome cerca de 2.000 calorias por dia, ou seja, um copo já ultrapassaria em 48% o número total de calorias de um dia completo, segundo a acusação.

Cabe ressaltar que, segundo imagem da antiga tabela reproduzida nas redes, poucos sabores chegam até o número elevado de calorias.

Diante da repercussão, a Milky Moo se manifestou oficialmente em suas redes sociais nesta sábado (13). Em comunicado, a empresa afirmou ter realizado uma “revisão minuciosa” de sua tabela nutricional, com apoio da consultoria Comfoco e acompanhamento da nutricionista Andréa Carneiro S. Rezende. A marca garantiu a veracidade dos dados e informou que a nova tabela já está disponível em seu site oficial para consulta desde a última quinta-feira, dia 11

“Na Milky Moo, um dos nossos principais valores é a integridade. Prezamos sempre pela transparência e pelo esclarecimento das informações que compartilhamos com nossos clientes, parceiros e comunidade”, declarou a empresa no texto. A nota foi publicada no Instagram.

Em um dos comentários, a empresa diz que identificou uma inconsisência na tabela e por isso pediu que uma nutiriconista realizasse a recontagem "para garantir que nossos números estivessem corretos. Importante destacar que as receitas continuam exatamente as mesmas".


