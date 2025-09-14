Veja detalhes da corrida divertida da Turma da Mônica no Dia das Crianças

Imagine correr e, no percurso, receber copo de água de personagem da Turma da Mônica ou ter uma largada bem-humorada em pleno domingo. Essa é a proposta da Corrida Divertida da Turma da Mônica, dia 12 de outubro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A expectativa é de 3.500 inscritos, entre adultos, crianças e pets, em clima de lazer, esporte.

O evento oferece duas opções. A primeira é uma corrida de 5 km para adultos e crianças a partir de 14 anos, já a segunda é uma caminhada de 2,5 km. A proposta é que a experiência seja acessível para todos os perfis, de pais correndo com os filhos pequenos a idosos que preferem um ritmo tranquilo, passando pelos pets que, claro, roubam a cena. Com foco em inclusão, a maratona também reforça seu compromisso com a participação de pessoas com deficiência, assegurando condições adequadas para que todos tenham a oportunidade de viver plenamente a experiência.

Os inscritos recebem kit com camiseta, número de peito, sacochila e brindes. Na chegada, medalha garantida para todos, além de frutas, sucos e lanches rápidos. Os primeiros colocados da prova de 5 km ainda levam troféus para casa. Além disso, os inscritos na Corrida Divertida terão acesso de forma gratuita ao último dia do Festival da Turma da Mônica, no mesmo Parque Villa-Lobos.

A programação do evento prevê que a primeira largada será dedicada às pessoas com deficiência, às 7h30, seguida pela corrida de 5 km, às 7h40. Já a caminhada de 2,5 km terá início às 7h50, encerrando a sequência de largadas. As inscrições custam a partir de R$ 120, no Ticketsports.