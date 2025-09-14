Veja a charge do 'Diário' para o dia 14 de setembro de 2025

Afetadas pelas tarifas de até 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros, as exportações do Grande ABC para os Estados Unidos caíram 24,6% em agosto ante o mesmo mês do ano passado, com o volume enviado recuando de US$ 61,7 milhões para US$ 46,5 milhões nesta comparação. Trata-se do pior resultado para o mês desde 2020, quando o comércio global praticamente parou devido à pandemia de Covid-19. Com isso, as empresas dos sete municípios deixaram de vender US$ 15,2 milhões aos norte-americanos, ou R$ 81,4 milhões pela cotação de sexta-feira.

Na comparação com julho, quando os embarques somaram US$ 68,7 milhões, o recuo é ainda mais expressivo, de 32,3%, segundo dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), compilados pelo Diário. Nesta análise, a perda de receita soma US$ 22,2 milhões, ou R$ 119 milhões.

