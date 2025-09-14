Turma de Santo André leva projeto ambiental a Brasília

A EE (Escola Estadual) 16 de Julho, em Santo André, será uma das 23 representantes de São Paulo na etapa nacional da CNIJMA (Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente), que acontece entre os dias 6 e 10 de outubro em Brasília, Distrito Federal. O projeto da turma do 6º ano, chamado Agenda Azul 2030, tem como foco a preservação e recuperação dos córregos e rios locais por meio de ações de limpeza, educação ambiental e mobilização comunitária.

O estudante Destiney Nkemjira Blessed Nkume, 11 anos, foi escolhido como delegado para representar a instituição de ensino andreense. “Fiquei bem emocionado, quase chorei, mas não chorei. Fico feliz porque todas as oportunidades que tenho surgiram nessa escola. Nas outras, nunca tive uma chance como essa”, falou o aluno.

A CNIJMA envolve escolas de todo o Brasil e mobiliza estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em projetos voltados à justiça climática e educação ambiental. O objetivo é fomentar ações transformadoras nas comunidades escolares e ao redor delas.

PLANO

A ideia do Agenda Azul 2030 surgiu durante as aulas de Ciências, quando os alunos foram convidados a refletir sobre os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), especialmente o ODS 6, que trata de água potável e saneamento, e o ODS 14, sobre a vida na água.

A professora da turma vencedora Anna Carolina Santos explica que a iniciativa busca agir sobre problemas reais do território. “Nosso foco são os córregos da região, que enfrentam descarte irregular de lixo e falta de saneamento. A primeira etapa foi sensibilizar a comunidade. Sem engajamento, não há transformação real”, pontuou a docente.

Segundo Destiney, a experiência já transformou sua visão sobre o tema. “O lixo descartado de forma incorreta não prejudica só os animais, mas também a gente. Muitas doenças vêm da água. O governo dá mais atenção aos ricos, que vivem em áreas com saneamento básico, enquanto os pobres sofrem com enchentes e água contaminada”, disse o estudante de 11 anos.

O projeto Agenda Azul 2030 já se desdobrou em grupos de alunos responsáveis por palestras, vídeos e agendamento de ações comunitárias. “É protagonismo total dos estudantes. A gente só orienta a parte burocrática. Todo o resto vem deles”, afirmou a professora Anna Carolina.

ORGULHO

Para a diretora da escola, Mariana Vieira, a conquista da vaga em Brasília tem um valor que vai além do conteúdo escolar. “Nosso papel é formar alunos autônomos, solidários e conscientes. Ver a EE 16 de Julho representando Santo André é um orgulho imenso. Mais do que formar estudantes competentes, queremos contribuir para que se tornem seres humanos melhores”, destacou a gestora.

Animado com a viagem, Destiney revela que será sua primeira vez em um avião. Porém, mais do que a expectativa pela conferência, ele destaca a união da turma. “Se não fosse por eles, não estaria aqui”, afirmou, com gratidão.