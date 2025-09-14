DGABC
DGABC

Domingo, 14 de Setembro de 2025

Política Titulo

Bolsonaro chega a hospital para cirurgia escoltado pela polícia e não interage com apoiadores

14/09/2025 | 08:25
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou no hospital DF Star, em Brasília, onde irá realizar procedimentos médicos pela manhã. Ele está acompanhado por dois de seus filhos, os vereadores Renan e Carlos Bolsonaro. Ao chegar não interagiu com um grupo de apoiadores que o esperava no local.

O deslocamento até o hospital foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele foi escoltado por polícias penais do Distrito Federal.

Bolsonaro irá retirar um "nevo melanocítico do tronco", uma pinta que costuma ser benigna, e o material será encaminhado para biópsia.

Conforme o pedido médico anexado ao processo, o ex-presidente deve ficar em "regime ambulatorial, com previsão de alta no mesmo dia". Em até 48 horas, Bolsonaro terá que entregar um atestado médico relatando os detalhes dos procedimentos.


