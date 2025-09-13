Tigre empata sem gols com Caxias no Sul pela Série C

Em partida movimentada no Estádio Centenário, o São Bernardo assegurou neste sábado (13) um empate fora de casa com um 0 a 0 diante do Caxias, pela segunda rodada do Grupo B do Brasileirão da Série C. Apesar das redes não balançarem, ambos os times tiveram chances de marcar, e o Tigre levou um susto aos 47 minutos da etapa final, quando os anfitriões comemoraram 1 a 0, até o impedimento ser corretamente marcado.

As duas equipes entraram em campo com um empate na rodada anterior e podendo ser ultrapassadas pelo Londrina ou Floresta, que jogam hoje no quadrangular. Mesmo longe de casa, o São Bernardo criou chances para abrir o placar, obrigando o goleiro Thiago Coelho a fazer grandes defesas. O Caxias pressionou no início do segundo tempo, mas o Tigre conseguiu retomar as ações, porém, pecando na hora de finalizar.

Quando o 0 a 0 parecia certo, um susto: o goleiro Júnior Oliveira afasta a bola, mas o Caxias a intercepta, lança para a área até sobrar para Calysson, que a empurrou ao gol. Seria festa para os donos da casa, se o camisa 25 não estivesse impedido. Com o resultado, os dois times fecham com dois pontos em duas partidas.