Cultura & Lazer Titulo Multi-instrumentista

Hermeto Pascoal morre aos 89 anos, no Rio de Janeiro

Da Redação
13/09/2025 | 21:39
FOTO: Reprodução Instagram
FOTO: Reprodução Instagram


 Hermeto Pascoal, renomado multi-instrumentista alagoano, faleceu neste sábado (13), aos 89 anos. A informação foi divulgada pelas redes sociais do músico, que estava internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro. O artista morava em Bangu, na Zona Oeste. 

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, rodeado por sua família e amigos músicos", diz a postagem. "No momento de sua partida, seu grupo estava no palco, exatamente como ele gostaria: criando música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: ouçamos o vento, o canto dos pássaros, o som do copo d'água, da cachoeira, porque a música universal continua viva."

Considerado pelo icônico Miles Davis (1926-1991) "o músico mais impressionante do mundo", Hermeto deixou um legado incomparável. Vencedor de três Grammys Latinos, o multi-instrumentista era autodidata e intuitivo, começando sua jornada musical aos 10 anos, quando aprendeu acordeom com seu irmão. Contudo, só passou a escrever partituras aos 41 anos. 


