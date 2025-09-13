Luisa Stefani e Timea Babos conquistam título de duplas no SP Open

Rakotomanga Rajaonah e Janice Tjen fazem final de simples no domingo
A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos derrotaram as brasileiras Laura Pigossi e Ingrid Martins por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/3 e 10/4), na tarde deste sábado (13) no Parque Villa-Lobos, para conquistarem o título de duplas do SP Open (o WTA 250 da maior cidade das Américas).
Esta é a primeira vez desde 1986 que uma brasileira conquista um título de duplas de um torneio WTA no Brasil. O feito anterior foi alcançado por Niege Dias e Patricia Medrado no Guarujá.
Após o título, Stefani, destacou o fato de disputar a decisão contra duas amigas, com as quais já compartilhou momentos especiais na carreira: “São duas das minhas melhores amigas aqui. Lau [Laura Pigossi], é muito duro estar do lado contrário, depois de tudo que passamos juntas. Depois de Tóquio, muita coisa aconteceu em simples e duplas no tênis feminino do Brasil”.
Mas ela também celebrou a parceria com Timea Babos, afirmando que, com esta conquista, a húngara se tornou um pouco brasileira: “O Brasil também é sua casa agora!”.
Queda de Bia Haddad
Já a final da chave de simples será disputada no próximo domingo (14), a partir das 15h (horário de Brasília. E as candidatas ao título são a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, de apenas 19 anos, e a indonésia Janice Tjen, de 23 anos. As duas tenistas tem em comum o fato de disputarem pela primeira vez em suas carreiras uma final de torneio da WTA.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.