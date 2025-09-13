DGABC
Sábado, 13 de Setembro de 2025

Esportes Titulo Vitória

Luisa Stefani e Timea Babos conquistam título de duplas no SP Open

Rakotomanga Rajaonah e Janice Tjen fazem final de simples no domingo

Da Agência Brasil
13/09/2025 | 20:19
FOTO: Reprodução Instagram luisastefani
FOTO: Reprodução Instagram luisastefani


 A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos derrotaram as brasileiras Laura Pigossi e Ingrid Martins por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/3 e 10/4), na tarde deste sábado (13) no Parque Villa-Lobos, para conquistarem o título de duplas do SP Open (o WTA 250 da maior cidade das Américas).

Esta é a primeira vez desde 1986 que uma brasileira conquista um título de duplas de um torneio WTA no Brasil. O feito anterior foi alcançado por Niege Dias e Patricia Medrado no Guarujá.

Após o título, Stefani, destacou o fato de disputar a decisão contra duas amigas, com as quais já compartilhou momentos especiais na carreira: “São duas das minhas melhores amigas aqui. Lau [Laura Pigossi], é muito duro estar do lado contrário, depois de tudo que passamos juntas. Depois de Tóquio, muita coisa aconteceu em simples e duplas no tênis feminino do Brasil”.

Mas ela também celebrou a parceria com Timea Babos, afirmando que, com esta conquista, a húngara se tornou um pouco brasileira: “O Brasil também é sua casa agora!”.

Queda de Bia Haddad

Já a final da chave de simples será disputada no próximo domingo (14), a partir das 15h (horário de Brasília. E as candidatas ao título são a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, de apenas 19 anos, e a indonésia Janice Tjen, de 23 anos. As duas tenistas tem em comum o fato de disputarem pela primeira vez em suas carreiras uma final de torneio da WTA.


