Curva perigosa no Recreio da Borda do Campo preocupa motoristas e moradores

Um acidente de carro na madrugada deste sábado (13) no Recreio da Borda do Campo, em Santo André, preocupa os moradores e motoristas, por ser mais um reflexo das condições de segurança nas ruas da localidade. Afastada da região central da cidade e inserida em área de proteção ambiental, o bairro possui vias com curvas acentuadas, muitas sem guardrail ou sinalização, e com valas, como em uma onde um veículo caiu na Rua Leão Marinho, sem vítimas fatais. O caso não é isolado, segundo quem vive no local.

O automóvel foi recolhido na manhã seguinte ao ser puxado por um caminhão, mas o problema ainda preocupa moradores. De acordo com relatos, trechos de ruas, principalmente em curvas, apresentam buracos no asfalto, além de ausência de sinalização, muretas ou qualquer tipo de contenção para ampliar a segurança aos motoristas que trafegam pela região. Também há questionamentos sobre a qualidade da iluminação pública

“Um cenário que transforma uma rota de quase quatro quilômetros em um verdadeiro desafio para quem precisa se deslocar diariamente. No sábado, mais um acidente grave em uma vala logo no início da Rua Leão Marinho, altura do número 1004, ponto reconhecido como o mais crítico do trajeto. Por sorte, não houve vítimas fatais desta vez. Mas até quando a sorte será suficiente?”, reclamou um morador ao Diário.

O trecho próximo onde ocorreu o acidente é caracterizado por ser rodeado de vegetação, em uma curva fechada justamente em uma inclinação, sem sinalização ou lombada para conter a velocidade dos veículos, obrigando ao condutor ter atenção redobrada ao passar pelo local. Segundo os residentes da região, é comum ter tráfego intenso de automóveis.

Em nota, a Prefeitura de Santo André informou que está recapeando as vias do Recreio da Borda do Campo, ultrapassando mais de três quilômetros de execução do serviço, por meio do programa Rua Nova. As intervenções ocorrem, conforme disse o governo, após a conclusão de obras de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, realizadas pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), gerando desgaste no pavimento. “A sinalização viária é realizada de forma contínua pelas equipes técnicas e as condições relatadas nesse bairro serão verificadas in loco”, garantiu o Paço.

Quanto à iluminação em LED, a administração municipal ressaltou que já implantou essa tecnologia em todas as principais avenidas do município. “A partir de agora, diversas ruas já estão sendo beneficiadas, como as da região do Recreio da Borda do Campo. Nesse local, inclusive, há implantação de iluminação adequada para uma área de proteção ambiental, com tonalidade amarela, o que reduz os impactos na fauna e na flora no período noturno”, justificou.

Uma saída apontada pela população da região a fim de reduzir o fluxo de carros nas ruas do bairro é a reabertura de um trecho da Estrada do Sertãozinho, interditado desde 2010, ligando Santo André e Mauá por uma pista de aproximadamente 1,7 quilômetro. O Paço andreense disse que a reivindicação dos moradores é objeto de estudo, considerando aspectos técnicos, ambientais e de segurança viária, porém, com uma ressalva. “É importante esclarecer que a via precisou ser interditada por medidas de segurança, após diversos casos de violência no local”, explicou a administração.