Setecidades Titulo Cidadania

Ação social em Rio Grande da Serra oferece serviços gratuitos a 1.000 pessoas

Iniciativa da Unipar com o Paço promoveu atendimentos de saúde e atividades culturais

Do Diário do Grande ABC
13/09/2025 | 16:40
FOTO: Diego Moura/Divulgação Unipar
FOTO: Diego Moura/Divulgação Unipar


Neste sábado (13), Rio Grande da Serra recebeu uma grande mobilização social. No total, 1.000 moradores da cidade, além de participantes de Cubatão, lotaram as instalações da ONG Aprisco para participar do Dia de Ação Social, evento que teve como objetivo promover serviços gratuitos e acessibilidade a diversos recursos voltados ao bem-estar da comunidade. A ação foi realizada das 10h às 17h, com o apoio da Unipar, do CCC (Conselho Comunitário Consultivo) e da Prefeitura.

O evento contou com uma série de serviços essenciais, voltados para saúde, educação, cultura e cidadania. Entre os atendimentos oferecidos estavam vacinas, consultas médicas e psicológicas, orientação jurídica, além de corte de cabelo, acupuntura e serviços odontológicos. Também foram realizadas medições e orientações para mulheres mastectomizadas, além de sessões de suporte básico de vida (noções de primeiros socorros).

Para os mais jovens, o espaço kids ofereceu pipoca, algodão-doce e entretenimento para as crianças, enquanto apresentações da Orquestra Locomotiva, Orquestra Primeiros Acordes e o Projeto Alegria de Viver animaram o público com música e cultura.

A Unipar ainda disponibilizou transporte gratuito à comunidade durante o evento. Em parceria com a Viação Talismã, foram disponibilizadas vans e ônibus, garantindo que os moradores de Rio Grande da Serra e Cubatão tivessem acesso ao evento sem custos. A cada 20 minutos, também havia um transporte saindo da estação de trem da cidade, o que facilitou ainda mais a chegada ao local.

Além das empresas e organizações locais, também marcaram presença o Mempodera, o Instituto Húngaro e o Projeto Corujinhas Golfe, que trouxeram suas contribuições para a causa.


