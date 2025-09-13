Polônia mobiliza aviões em seu espaço aéreo devido à ameaça de ataques de drones russos

Aeronaves polonesas e aliadas foram mobilizadas em uma operação "preventiva" no espaço aéreo da Polônia neste sábado, 13, devido a uma ameaça de ataques com drones em áreas vizinhas da Ucrânia - o aeroporto da cidade de Lublin, no leste do país, foi fechado, informaram as autoridades. O alerta durou cerca de duas horas.

A mobilização ocorreu depois que vários drones russos entraram na Polônia na quarta-feira, 10, levando a Otan a enviar caças para abatê-los e ressaltando as preocupações sobre a expansão da guerra da Rússia na Ucrânia, que já dura mais de três anos.

O comando operacional das Forças Armadas polonesas postou no X na tarde de sábado que os sistemas de defesa aérea e reconhecimento baseados em terra estavam em alerta máximo. Ele enfatizou que "essas ações são de natureza preventiva" e visavam garantir o espaço aéreo da Polônia e proteger os cidadãos do país. Ele citou uma ameaça de ataques com drones em regiões da Ucrânia na fronteira com a Polônia, mas não deu mais detalhes.

O primeiro-ministro Donald Tusk também postou que "operações aéreas preventivas" haviam começado no espaço aéreo polonês devido à ameaça representada por drones russos operando em áreas próximas da Ucrânia. A Agência Polonesa de Serviços de Navegação Aérea disse que o aeroporto de Lublin foi fechado ao tráfego aéreo "devido a atividades da aviação militar", e o centro de segurança do governo alertou sobre uma ameaça de ataque aéreo a vários condados fronteiriços da região.

Posteriormente, o comando operacional militar escreveu no X que a operação "foi concluída" e que os sistemas de defesa e reconhecimento terrestres haviam voltado ao normal. A Rússia afirmou que não teve como alvo a Polônia na quarta-feira, e a aliada de Moscou, Bielorrússia, disse que os drones se perderam porque foram bloqueados. Mas os líderes europeus expressaram certeza de que as incursões foram uma provocação deliberada da Rússia.

Aeronaves polonesas foram acionadas repetidamente nos últimos meses para patrulhar o espaço aéreo do país em conexão com os ataques aéreos russos na Ucrânia, mas esses ataques geralmente ocorreram durante a noite ou no início da manhã.

Separadamente, a Romênia disse que enviou dois jatos F-16 para interceptar um drone que entrou brevemente em seu espaço aéreo na tarde de sábado. "O drone não sobrevoou áreas habitadas e não representou um perigo iminente para a segurança da população", disse o Ministério da Defesa do país membro da Otan em um comunicado. O ministério disse que equipes de especialistas conduziriam buscas por possíveis destroços. As autoridades romenas não especificaram de onde acreditavam que o drone tivesse se originado.