Unidades de Saúde promovem 2ª Caminhada pela Vida em Mauá

Nesta segunda-feira (15), a partir das 14h, o Jardim Zaíra, o bairro mais populoso de Mauá, receberá a 2ª Caminhada pela Vida. A iniciativa é voltada para o olhar preventivo de cuidado e atenção às pessoas na questão de saúde mental, especificamente com foco ao suicídio, e reunirá profissionais e usuários das unidades de saúde que compõem o Território 3 do município.

Participam da mobilização as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Zaíra 1, Zaíra 2, Zaíra 3, Macuco e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Zaíra. A concentração será na Avenida Sebastião Antônio da Silva (local da feira de sábado), com destino à Avenida Presidente Castelo Branco, — a finalização ocorrerá entre as praças em frente ao Sesi e da Bíblia.

A organização orienta que os participantes compareçam vestidos de amarelo ou branco. Haverá sorteio de brindes — as senhas serão distribuídas no início do evento e os sorteios, realizados ao fim da atividade.

Com o lema ‘Juntos podemos vencer o suicídio. A vida é a melhor escolha’, a Caminhada pela Vida é aberta ao público e representa um importante gesto coletivo de empatia, solidariedade e mobilização social. E se trata de mais uma ação organizada pela Secretaria Municipal de Saúde em razão do Setembro Amarelo, campanha nacional de valorização à vida criada em 2015 pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria) em parceria com o CFM (Conselho Federal de Medicina).

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo, sendo que mais de 96% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, em especial, à depressão. A prevenção é possível com informação, acolhimento e acesso a serviços de saúde mental.

A Prefeitura de Mauá vem promovendo, desde o início do mês, extensa programação voltada ao tema. As ações buscam abrir espaço para o diálogo, combater o estigma em torno da saúde mental e oferecer apoio a quem enfrenta sofrimento emocional. Entre as ações estão inclusas palestras, rodas de conversa, oficinas artísticas e de bem-estar emocional, e sessões de meditação. Em 10 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde realizou o Dia D de Valorização da Vida para dar ainda mais visibilidade ao assunto, reforçando a necessidade de buscar ajuda quando necessário.

SERVIÇO

2ª Caminhada Setembro Amarelo pela Vida

Data: Segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Horário: A partir das 14h

Local de saída: Avenida Sebastião Antônio da Silva, Jardim Zaíra

Traje sugerido: Roupas amarelas e brancas