Paço Municipal de São Bernardo ganha novos sanitários públicos a visitantes

Moradores e visitantes do Paço Municipal de São Bernardo terão, a partir deste sábado (13), ainda mais conforto e dignidade para frequentar e curtir as atividades culturais, de lazer e esportivas no local. A Prefeitura reformou área antes sem uso para a implantação de novos sanitários públicos, com acessibilidade e fraldários. Os banheiros, localizados próximos da rampa de acesso à base da GCM (Guarda Civil Municipal), na Esplanada do Paço, funcionarão todos os dias da semana, das 8h às 21h. A utilização do espaço é gratuita.

“No começo deste ano, iniciamos processo de revitalização do Paço Municipal e outros espaços públicos no Centro e nos bairros, dentro das ações de estímulo à ocupação dessas áreas pelos moradores. Isso inclui melhorias estruturais e a criação de programas como o ‘Viva o Paço’ e o ‘Viva SBC’, que ampliam o acesso das famílias a atividades culturais, recreativas, de esporte e lazer. Estamos avançando nessa proposta, com o apoio e o trabalho de nossas equipes”, destacou a prefeita Jessica Cormick.

O novo sanitário público do Paço Municipal conta com áreas separadas para uso pelo público feminino e masculino, ambas equipadas com lavatórios, fraldário e com itens que garantem acessibilidade – área para manobra de cadeira de rodas e barras de apoio lateral. Antes sem utilização, o espaço localizado na lateral esquerda da rampa que dá acesso à base da GCM, dentro da Esplanada, recebeu instalação de rede elétrica, pintura geral, e sinalização indicativa.

CIDADE LINDA DE VIVER

Em janeiro deste ano, a Prefeitura de São Bernardo iniciou programa de revitalização dos espaços públicos do município. O Paço Municipal recebeu nova sinalização de solo, o que incluiu a pintura de circuito de caminhada e corrida, novo paisagismo, entre outras melhorias.

Em agosto, a Prefeitura entregou a revitalização do Viaduto José Fernando Menina Braga, entre o Paço e o Shopping Metrópole. Todo o entorno do viário recebeu nova iluminação, com 31 novos postes com tecnologia de LED, paisagismo e arte urbana.

Outras áreas do município estão ganhando cara nova com o Programa Cidade Linda de Viver. É o caso do Viaduto e da Praça Miguel Etchenique, situados nas proximidades da rotatória do Ferrazópolis, em frente ao Atacação, que receberam, em julho deste ano, revitalização completa – nova iluminação, paisagismo, pintura antipichação e calçadas acessíveis.

'VIVA O PAÇO' E 'VIVA SBC'

Neste fim de semana, dias 13 e 14 de setembro, das 14h às 20h, a Prefeitura promoverá atividades gratuitas de lazer no Paço Municipal, no Parque Chácara Silvestre e na Área Verde (Praça Giovanni Breda), dentro da programação do ‘Viva o Paço’ e ‘Viva SBC’.

Nos dois dias, a Esplanada do Paço (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro), receberá brinquedos infláveis, brincadeiras tradicionais – pião, fubeca, corrida de saco, taco, bambolê, pula corda, peteca -, personagens e recreação infantil.

No sábado (13/09), o público poderá curtir aula de zumba, das 16h às 17h. No domingo (14), durante todo o evento, a Arena Flash será atração, com sucessos dos anos 70, 80, 90 e 2000, com DJ Júlio Alves, DJ Wendell Mariano, DJ Márcio Bruto, DJ Edi Fernandes, DJ Ademir e DJ Giba Santos.

Na Praça Chácara Silvestre (Avenida Wallace Simonsen, 1800, Nova Petrópolis), das 14h às 10h, os visitantes terão aula de ritmos (das 16h às 17h) e recreação infantil.

A Área Verde (Praça Giovanni Breda) terá neste sábado e domingo o Festival Multicultural. Com entrada gratuita, o espaço abriga, das 11h às 22h, programação apresentações musicais, com direito à praça de alimentação coberta e food trucks. O evento se dá em parceria com a Vika Produções.