Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 13 de setembro de 2025

Bolsonaro condenado – 1

‘STF condena Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão’ (Política, na última sexta-feira). Aleluia! O Brasil se mostrou revigorado em defesa da democracia. Depois de meses de árdua e sofisticada investigação, com a participação do MP (Ministério Público) e da PF (Polícia Federal), quatro dos cinco ministros da Primeira Turma condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão e também os outros sete membros da organização criminosa. Conforme a lei vigente, os réus terão prazo para apresentar recursos e depois deste prazo, no máximo até dezembro, todos serão levados a presídios em cumprimento de suas penas. Se a condenação de um ex-presidente como Jair Bolsonaro, por tentativa de Golpe de Estado, é inédita na história do Brasil, infelizmente, depois da redemocratização, em 1985, dos sete presidentes que assumiram o poder, apenas José Sarney, Itamar Franco (mandato tampão) e FHC não foram presos. Fernando Collor, Lula e Michel Temer, após três meses do fim do mandato tampão, foram por corrupção. E outra petista, Dilma Rousseff, sofreu justo e merecido impeachment. Ou seja, neste século, lógico, incluindo Bolsonaro, infelizmente, todos os presidentes que assumiram o Planalto foram penalizados por graves ilegalidades. Urge um nome que vença a eleição e honre os votos que venha a receber nas urnas.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Bolsonaro condenado – 2

Ninguém está acima da lei. Esta é uma verdade absoluta que quatro dos mais recentes presidentes brasileiros fizeram questão de comprovar. Lula, Fernando Collor de Mello e, agora, Jair Messias Bolsonaro acabaram na prisão por terem, segundo as autoridades brasileiras, infringido a legislação em vigor. Isso sem falar de Michel Temer, que também amargou alguns dias vendo o sol nascer quadrado em 2019. Entre esses nomes mencionados, há um único que não está envolvido com desvio de dinheiro público – justamente Bolsonaro. É uma pena que alguém probo acabe inebriado pelo desejo de permanecer no poder a qualquer custo.

Sérgio Pinto

Santo André

Nepal

‘Nepal: militares assumem controle de Katmandu após protestos violentos’ (www.dgabc.com.br). Manifestantes incendeiam Parlamento para protestar contra a censura das redes sociais e a corrupção no governo local, obrigando o premiê Khadga Prasad Oli (Partido Comunista do Nepal: Marxista-Leninista Unificado) a renunciar. Parabéns ao povo nepalense. Que vocês sirvam de exemplo a todos os regimes ditatoriais do planeta, tanto de direita quanto de esquerda e também aos do Judiciário.

Vanderlei Retondo

Santo André

Precatórios

‘PEC que traz alívio a municípios será promulgada neste sábado (13)’ (Primeira Página, dia 9). Alguns credores com certeza morrerão antes de receber seu alívio.

Márcia Perecin

São Bernardo

Alfabetização

Oito de setembro foi instituído, em 1967, como o Dia Mundial da Alfabetização pela ONU (Organização das Nações Unidas) e Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Nesta data precisamos nos atentar ao fato de que alfabetizar uma criança não significa somente ensiná-la a ler e escrever. É necessário que pais, irmãos, responsáveis e professores compreendam que alfabetização é doação de amor plural e incondicional, que servirá para que analfabetos e semianalfabetos recebam as chaves da porta que dará aos mesmos um dos maiores presentes de suas vidas, que é a dignidade maior, a alfabetização.

Cecél Garcia

Santo André