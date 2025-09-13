DGABC
DGABC

Sábado, 13 de Setembro de 2025

Editorial Titulo Editorial

Primeiro passo urbanístico

Do Diário do Grande ABC
13/09/2025 | 10:44
Diário do Grande ABC


O anúncio da Prefeitura de Santo André de que vai destinar R$ 9,3 milhões do Fundo de Desenvolvimento Urbano para obras em dez comunidades mostra gestão cada vez mais atenta às necessidades concretas da população. A decisão, aprovada de forma unânime pelo Conselho Municipal de Política Urbana, utiliza recursos da iniciativa privada obtidos por meio do direito de construir, mecanismo previsto no Plano Diretor. A medida representa uma alternativa eficiente de financiamento, permitindo que intervenções em áreas sem perspectiva imediata de grandes projetos sejam viabilizadas. Trata-se de uma escolha administrativa que demonstra planejamento e capacidade de articulação.

As ações previstas, classificadas como pré-urbanização, contemplam desde a recuperação de vias instáveis até a instalação de calçadas, guias e sistemas de drenagem. Também serão realizadas obras para conter riscos geológicos e minimizar enchentes, situações que impactam diretamente o cotidiano das famílias que residem em áreas de vulnerabilidade. O mapeamento das comunidades beneficiadas foi construído a partir de vistorias técnicas e de informações fornecidas pelos moradores, garantindo que os investimentos alcancem locais onde a demanda é mais urgente. Essa estratégia permite respostas rápidas a problemas recorrentes e fortalece o vínculo entre poder público e sociedade.

Considerando que um terço da população andreense vive em favelas, número bastante expressivo, a execução dessas intervenções amplia as condições de segurança e mobilidade, ao mesmo tempo em que prepara as comunidades para receber futuros programas estruturantes. A decisão do prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) de diversificar as fontes de financiamento evita a dependência de recursos estaduais ou federais, tornando o município mais autônomo em sua política urbana. Ao priorizar territórios muitas vezes esquecidos, a administração abre caminho para desenvolvimento mais equilibrado da cidade, capaz de reduzir desigualdades e oferecer dignidade a milhares de moradores.


