Moinho São Jorge pode ter uma nova história

A bancada do PT na Câmara de Santo André busca apoio dos colegas parlamentares para instalar na Casa uma Comissão de Assuntos Relevantes. A ideia é, por meio do grupo de trabalho temático, discutir “soluções” para o Moinho São Jorge. A área de 25 mil metros quadrados localizada entre a Avenida dos Estados e os trilhos da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vai a leilão, com isso, o icônico Palácio de Mármore poderá deixar de existir. A proposta da Comissão é buscar uma alternativa. A principal sugestão é de que o imóvel e o salão, que por anos recebeu luxuosas festas, passem por restauro. As instalações reformadas poderiam ampliar a UFABC (Universidade Federal do ABC) que passaria a ter mais um campi, este voltado às áreas da Saúde. “Queremos criar uma cidade universitária”, afirmou Clóvis Girardi (PT), vereador que estará à frente da Comissão.

Bastidores

Grande encontro

Em Santo André, o suplente Igor Bigodinho (Avante-foto), que ocupou temporariamente uma cadeira na Câmara até a última terça-feira, aproveitou a semana para comemorar seu aniversário com amigos e aliados políticos. A celebração aconteceu em uma pizzaria na Rua das Figueiras e reuniu outros vereadores da cidade. Quem também marcou presença foi o ex-prefeito Paulo Serra (PSDB). “Passei para cumprimentar o aniversariante e os vereadores. Tenho amizade e bom relacionamento com todos, até porque já fui vereador”, disse o tucano.