Moinho São Jorge pode ter uma nova história

A principal sugestão é de que o imóvel e o salão, que por anos recebeu luxuosas festas, passem por restauro
A bancada do PT na Câmara de Santo André busca apoio dos colegas parlamentares para instalar na Casa uma Comissão de Assuntos Relevantes. A ideia é, por meio do grupo de trabalho temático, discutir “soluções” para o Moinho São Jorge. A área de 25 mil metros quadrados localizada entre a Avenida dos Estados e os trilhos da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vai a leilão, com isso, o icônico Palácio de Mármore poderá deixar de existir. A proposta da Comissão é buscar uma alternativa. A principal sugestão é de que o imóvel e o salão, que por anos recebeu luxuosas festas, passem por restauro. As instalações reformadas poderiam ampliar a UFABC (Universidade Federal do ABC) que passaria a ter mais um campi, este voltado às áreas da Saúde. “Queremos criar uma cidade universitária”, afirmou Clóvis Girardi (PT), vereador que estará à frente da Comissão.
Bastidores
Grande encontro
Em Santo André, o suplente Igor Bigodinho (Avante-foto), que ocupou temporariamente uma cadeira na Câmara até a última terça-feira, aproveitou a semana para comemorar seu aniversário com amigos e aliados políticos. A celebração aconteceu em uma pizzaria na Rua das Figueiras e reuniu outros vereadores da cidade. Quem também marcou presença foi o ex-prefeito Paulo Serra (PSDB). “Passei para cumprimentar o aniversariante e os vereadores. Tenho amizade e bom relacionamento com todos, até porque já fui vereador”, disse o tucano.
Cozinha
Iago Jacomussi, filho do deputado estadual, Átila Jacomussi (União Brasil), que tem domicílio eleitoral em Mauá, foi eleito Chef Revelação 2025 no prestigiado prêmio Veja São Paulo Comer & Beber, um dos mais importantes do cenário gastronômico brasileiro. O profissional já havia sido reconhecido anteriormente com o título de Jovem Chef pelo renomado Guia Michelin Rio de Janeiro & São Paulo, e agora reforça sua presença entre os nomes mais promissores da nova geração da culinária nacional. O pai celebrou a conquista com emoção: “Te amo. Voe alto, voe longe. O mundo é daqueles que ousam”.
Lei do Porcalhão
O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), se reuniu na última sexta-feira (12) com sua equipe jurídica e de secretários para discutir os detalhes da Lei do Porcalhão, norma que prevê punição a quem insiste em jogar lixo nas ruas da cidade. A proposta é criar mecanismos legais para coibir o descarte irregular de resíduos e reforçar a conscientização sobre a importância de manter a cidade limpa e bem cuidada. A meta é clara e o recado está dado: quem sujar, vai pagar.
Banquinho
Por falar em Diadema, o vereador Josa Queiroz (PT) resolveu usar o bom humor para cobrar uma antiga promessa do prefeito Taka Yamauchi: o fim da chamada “indústria de multas” na cidade. Em um vídeo, Josa aparece sentado em um banquinho, bem embaixo de um radar. Ao ser questionado sobre o que fazia ali, respondeu: “Estou esperando sentado o prefeito acabar com a máfia dos radares”. E completou: “Só caiu um dos 43.”
Cidade inteligente
O deputado federal Alex Manente (Cidadania), com base em São Bernardo, está convidando a população a participar da construção de um futuro melhor. “Já pensou viver em uma cidade onde segurança, transporte e serviços funcionam de verdade? Esse é o futuro que estamos construindo com o projeto Cidade Inteligente”, afirmou o parlamentar. A proposta busca integrar tecnologia e gestão eficiente para criar cidades mais seguras, conectadas e sustentáveis. Segundo o legislador, o futuro não se constrói sozinho. E ninguém melhor que o cidadão comum para apontar os caminhos dessa transformação.
