Prefeito de Mauá reforça aproximação com lideranças religiosas

Em mais uma ação de aproximação com lideranças religiosas, o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), promoveu na última sexta-feira (12) um tour por obras públicas em diferentes regiões da cidade. A agenda, que contou com a participação de pastores de diversas denominações evangélicas, teve como objetivo apresentar investimentos já concluídos e projetos em andamento.

A comitiva partiu do Parque da Juventude e percorreu bairros como Zaíra, Vila Assis e Jardim Primavera, encerrando o trajeto nas obras do novo ginásio poliesportivo do Jardim Zaíra. Ao longo do percurso, o prefeito destacou ações como a reforma de unidades de saúde e equipamentos esportivos, ampliação da rede de ensino, recapeamento de vias e a criação de novos espaços de lazer.

LEIA MAIS: Petrobras destina R$ 30 mi a projetos socioambientais em Santo André e Mauá

Presente durante a visita, o deputado estadual Rômulo Fernandes (PT) reforçou o alinhamento entre os governos municipal e estadual, e destacou a importância da articulação política para garantir recursos e acelerar projetos prioritários. “É uma alegria enorme poder mostrar de perto tudo o que já realizamos e o que ainda está por vir. Mauá está vivendo um novo momento, com investimentos que melhoram a vida das pessoas e preparam a cidade para o futuro”, afirmou Marcelo Oliveira.

A iniciativa foi bem recebida pelas lideranças religiosas, que reconheceram os avanços da atual gestão e defenderam a continuidade do diálogo entre poder público e comunidade. “Foi um passeio muito especial, conhecendo obras que valorizam Mauá. O Poliesportivo do Zaíra, por exemplo, será um centro de referência para esportes e eventos. Quero parabenizar o prefeito Marcelo Oliveira e o deputado Rômulo Fernandes por tudo o que tem sido feito na nossa cidade”, declarou Gisele Paccanaro, da Assembleia de Deus Missão, da Vila Bocaina.

O prefeito também apresentou projetos futuros, como a construção da nova UPA Santa Lídia, a implementação de uma policlínica com recursos federais e municipais e a modernização do Hospital Nardini.