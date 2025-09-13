DGABC
DGABC

Sábado, 13 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Tour por obras públicas

Prefeito de Mauá reforça aproximação com lideranças religiosas

Marcelo Oliveira fez tour com pastores por obras concluídas e em andamento na cidade

Do Diário do Grande ABC
13/09/2025 | 10:16
Compartilhar notícia
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Em mais uma ação de aproximação com lideranças religiosas, o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), promoveu na última sexta-feira (12) um tour por obras públicas em diferentes regiões da cidade. A agenda, que contou com a participação de pastores de diversas denominações evangélicas, teve como objetivo apresentar investimentos já concluídos e projetos em andamento.

A comitiva partiu do Parque da Juventude e percorreu bairros como Zaíra, Vila Assis e Jardim Primavera, encerrando o trajeto nas obras do novo ginásio poliesportivo do Jardim Zaíra. Ao longo do percurso, o prefeito destacou ações como a reforma de unidades de saúde e equipamentos esportivos, ampliação da rede de ensino, recapeamento de vias e a criação de novos espaços de lazer.

LEIA MAIS: Petrobras destina R$ 30 mi a projetos socioambientais em Santo André e Mauá

Presente durante a visita, o deputado estadual Rômulo Fernandes (PT) reforçou o alinhamento entre os governos municipal e estadual, e destacou a importância da articulação política para garantir recursos e acelerar projetos prioritários. “É uma alegria enorme poder mostrar de perto tudo o que já realizamos e o que ainda está por vir. Mauá está vivendo um novo momento, com investimentos que melhoram a vida das pessoas e preparam a cidade para o futuro”, afirmou Marcelo Oliveira.

A iniciativa foi bem recebida pelas lideranças religiosas, que reconheceram os avanços da atual gestão e defenderam a continuidade do diálogo entre poder público e comunidade. “Foi um passeio muito especial, conhecendo obras que valorizam Mauá. O Poliesportivo do Zaíra, por exemplo, será um centro de referência para esportes e eventos. Quero parabenizar o prefeito Marcelo Oliveira e o deputado Rômulo Fernandes por tudo o que tem sido feito na nossa cidade”, declarou Gisele Paccanaro, da Assembleia de Deus Missão, da Vila Bocaina.

O prefeito também apresentou projetos futuros, como a construção da nova UPA Santa Lídia, a implementação de uma policlínica com recursos federais e municipais e a modernização do Hospital Nardini.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.