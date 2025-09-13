São Caetano acelera maior obra de drenagem da história da cidade

As obras do Drenar São Caetano, maior programa de drenagem da história da cidade, seguem em ritmo acelerado e entram nas fases finais em diferentes bairros. Os trabalhos envolvem desde a ampliação de redes de águas pluviais até a modernização de sistemas de esgoto e estruturas de contenção.

Ao todo, cinco vias estão atualmente em obras para reforço da drenagem, sendo as ruas Nelson Braido (Cerâmica), José Salustiano Santana e General Estilac Leal (Mauá), Fernando Simonsen (São José) e Capivari (Nova Gerty). Outras duas vias no Centro, Rio Grande do Sul e Goitacazes, recebem intervenções nas redes de esgoto e passam pelas etapas finais de pavimentação.

LEIA MAIS: São Caetano é única cidade do Grande ABC fora do racionamento noturno

Outro destaque é o avanço no piscinão do Bairro Fundação. Após a conclusão das escavações para as paredes, a obra entrou numa nova etapa nesta semana, a concretagem da fundação, que corresponde ao ‘piso’ do reservatório. Quando concluído, o equipamento terá capacidade para armazenar 18 mil metros cúbicos de água.

De acordo com a Prefeitura, o alteamento do muro é outra frente de obra fundamental.