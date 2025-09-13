DGABC
DGABC

Sábado, 13 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Contra enchentes

São Caetano acelera maior obra de drenagem da história da cidade

Os trabalhos envolvem desde a ampliação de redes de águas pluviais até a modernização de sistemas de esgoto

Do Diário do Grande ABC
13/09/2025 | 08:07
FOTO: Divulgação/Drenar São Caetano
FOTO: Divulgação/Drenar São Caetano


As obras do Drenar São Caetano, maior programa de drenagem da história da cidade, seguem em ritmo acelerado e entram nas fases finais em diferentes bairros. Os trabalhos envolvem desde a ampliação de redes de águas pluviais até a modernização de sistemas de esgoto e estruturas de contenção.

Ao todo, cinco vias estão atualmente em obras para reforço da drenagem, sendo as ruas Nelson Braido (Cerâmica), José Salustiano Santana e General Estilac Leal (Mauá), Fernando Simonsen (São José) e Capivari (Nova Gerty). Outras duas vias no Centro, Rio Grande do Sul e Goitacazes, recebem intervenções nas redes de esgoto e passam pelas etapas finais de pavimentação.

LEIA MAIS: São Caetano é única cidade do Grande ABC fora do racionamento noturno

Outro destaque é o avanço no piscinão do Bairro Fundação. Após a conclusão das escavações para as paredes, a obra entrou numa nova etapa nesta semana, a concretagem da fundação, que corresponde ao ‘piso’ do reservatório. Quando concluído, o equipamento terá capacidade para armazenar 18 mil metros cúbicos de água. 

De acordo com a Prefeitura, o alteamento do muro é outra frente de obra fundamental. 


