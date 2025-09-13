DGABC
Sábado, 13 de Setembro de 2025

Petrobras destina R$ 30 mi a projetos socioambientais em Santo André e Mauá

Empresa investe em esporte, educação e qualificação para a população vulnerável do entorno do Polo de Capuava

Tatiane Pamboukian
13/09/2025 | 07:51
FOTO: Denis Maciel/DGABC
FOTO: Denis Maciel/DGABC


A Petrobras vai destinar R$ 30 milhões, nos próximos quatro anos, em projetos socioambientais na região da Recap (Refinaria de Capuava), que inclui as cidades de Santo André e Mauá, além de uma parte da Zona Leste da Capital. As assinaturas simbólicas das parcerias foram realizadas na tarde da última sexta-feira (12), na sede do Instituto Seci, no município andreense. 

O gerente executivo de responsabilidade social da companhia, José Maria Rangel, disse que os valores disponibilizados estão sendo ampliados. O Seci, por exemplo, que recebeu R$ 3 milhões na última parceria, vai ser contemplado com R$ 17 milhões. “No governo anterior, os investimentos foram bem menores e estamos ampliando nossa contribuição com a sociedade. Desde 2023, estamos retomando nossa carteira de projetos, que passou de 80 para 150 iniciativas contempladas em todo País. Somente neste ano, destinamos R$ 470 milhões”, contou Rangel.

O executivo ressaltou que é importante manter um bom relacionamento com as comunidades do entorno de suas operações da empresa. “Queremos que a população se sinta acolhida e manter com ela uma relação respeitosa de diálogo franco”, destacou o gerente executivo. 


LEIA MAIS: Petrobras vai destinar R$ 21 milhões a projetos de combate à crise climática em SP e RS

Assim que a parceria é realizada, as instituições recebem 40% da verba destinada. O restante vai sendo repassado após a primeira prestação de contas e conforme os projetos são desenvolvidos ao longo dos anos de parceria.

A gerente geral da Recap, Márcia Cristina Andrade, explicou que os investimentos e projetos são escolhidos conforme a necessidade da população do entorno do Polo de Capuava. “Temos três encontros anuais com representantes da comunidade. É uma forma de construir e melhorar o relacionamento. Eles precisam saber que lá tem uma indústria e entender o que ela faz. Explicamos nossa operação, tiramos dúvidas e também identificamos suas necessidades”, pontuou Márcia.

PROJETOS

O Educação em Movimento, promovido pelo Instituto Seci, realiza atividades de reforço em português e matemática, aulas de inglês e atividades esportivas e culturais para cerca de 2.800 crianças da rede pública de ensino durante o contraturno escolar. 

Outro trabalho social beneficiado com a parceria é o Ubuntu, realizado pela Associação Instituto DiverCidades, que oferece formação e mentoria para microempreendimentos gerenciados por mulheres. Serão destinados R$ 7 milhões, em quatro anos, para formação e mentoria de aproximadamente 600 microempreendedoras da região. 

O Educação e Mobilização Social, da Avante, também foi contemplado, porém, a Petrobras não informou o valor destinado ao projeto, que atua na promoção do Marco Legal da Primeira Infância.

Em parceria com unidades do Senai de Mauá e Santo André, a Petrobras também oferece, por meio do Programa Autonomia e Renda Petrobras, capacitação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social ou desempregadas. Foram disponibilizadas 180 vagas em Santo André e 520 em Mauá em cursos de pintura industrial, caldeiraria, soldagem e técnico em mecânica. Os formandos poderão, inclusive, atuar na indústria petroquímica. 


