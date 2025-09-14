DGABC
Domingo, 14 de Setembro de 2025

Esportes

São Paulo recebe Botafogo: onde assistir, escalações e horário

A equipe de Hernán Crespo também se prepara para as quartas de final da Libertadores, onde enfrentará a LDU na próxima semana

Do Diário do Grande ABC
13/09/2025 | 09:00
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


São Paulo e Botafogo se enfrentam neste domingo (14), às 17h30, no Morumbi, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca se reabilitar após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, tentando somar pontos para se aproximar do G-4. A equipe de Hernán Crespo também se prepara para as quartas de final da Libertadores, onde enfrentará a LDU na próxima semana.

O Botafogo chega ao duelo em momento delicado. A equipe de Davide Ancelotti foi eliminada nas quartas de final da Copa do Brasil pelo Vasco na última quinta-feira (11) e tenta retomar a confiança no Brasileirão. Um resultado positivo pode colocar o time entre os quatro primeiros colocados e encerrar a sequência negativa.

O jogo terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view), Globo e GE TV.  O São Paulo não poderá contar com Bobadilla e Luciano, suspensos, e ainda tem Oscar, Lucas Moura, André Silva e Calleri no departamento médico.

A provável escalação é: Rafael; Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Rigoni (Tapia).

No Botafogo, Artur e Bastos seguem fora por lesão. A provável formação do Glorioso tem: Neto; Vitinho, Barboza, Kaio Pantaleão (David Ricardo) e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo e Savarino; Montoro, Jeffinho e Arthur Cabral.

A arbitragem ficará a cargo de Wilton Pereira Sampaio, com os auxiliares Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás.


