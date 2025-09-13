Caxias-RS x São Bernardo FC: confira onde assistir, escalações e horário

Mesmo tropeçando na primeira rodada, o São Bernardo já se prepara para o próximo desafio: visitar a equipe do Caxias em busca de seus primeiros três pontos na atual fase da competição. O duelo acontece neste sábado (13) pela segunda rodada dos quadrangulares do Campeonato Brasileiro da Série C, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), às 19h30 (horário de Brasília).

O Tigre está no Grupo B, na zona de classificação para as semifinais, com apenas um ponto conquistado, e o acesso à Série B se tornou prioridade para a equipe são-bernardense. No último compromisso, empatou em 2 a 2 com o Londrina, deixando a torcida Aurinegra insatisfeita com o desempenho do time.

O técnico Ricardo Catalá comentou sobre a expectativa da torcida para o confronto. “O torcedor por esperar o que ele viu no segundo tempo contra o Londrina, uma equipe dedicada, intensa, competitiva e concentrada, que vai buscar o gol do primeiro ao último minuto sempre. Esse é o nosso objetivo dentro de campo, impedir ainda que o adversário finalize em nosso gol”.

Ele ainda comentou sobre a campanha da equipe até aqui: “Ficamos entre os três melhores ataques e defesas da competição, eu acho que o equilíbrio é a chave”. Na primeira fase, o Tigre terminou em quinto lugar, com 30 pontos conquistados.

Líder isolado na primeira fase, com 37 pontos, o Caxias empatou em 0 a 0 com o Floresta em seu último jogo e busca retornar à Série B após 20 anos. A última participação da equipe gaúcha na segunda divisão foi em 2005, quando terminou na lanterna com 16 pontos.

Prováveis escalações:

Caxias do Sul: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo; Lorran, Vini Guedes, Tomas Bastos; Calyson, Iago e Welder.

Técnico: Júnior Rocha.

São Bernardo: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder, Augusto e Pará; Romisson, Dudu Miraíma, João Paulo; Felipe Azevedo, Rodolfo e Pedro Felipe.

Técnico: Ricardo Catalá.

Ficha do jogo

Dia e horário: sábado, 13 de setembro, às 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)

Transmissão: DAZN e SportyNet

Arbitragem: Não divulgada