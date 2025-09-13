Fluminense x Corinthians: veja onde assistir, escalações e horário

Ambas as equipes chegam motivadas após se classificarem para as semifinais da Copa do Brasil; Timão quer entrar na briga pelo G-6
Após uma semana movimentada e decisiva, o Corinthians agora tem foco total no Campeonato Brasileiro, onde busca alcançar as primeiras posições. O adversário da vez é o Fluminense-RJ, em confronto válido pela 23ª rodada, que será realizado neste sábado (13), às 21h (horário de Brasília), no Maracanã.
O Timão chega embalado após vencer o Athletico-PR por 2 a 0, na última quarta-feira (10), com gols de Rodrigo Garro e Gui Negão, resultado que garantiu a vaga para as semifinais da Copa do Brasil, onde enfrentará o Cruzeiro. No Brasileirão, a equipe do Parque São Jorge soma dois jogos de invencibilidade: triunfo sobre o Vasco por 3 a 2, fora de casa, e empate em 1 a 1 contra o Palmeiras.
O técnico Dorival Júnior ainda não deve contar com Raniele, que iniciou transição física após lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Além do volante, o Alvinegro também não terá o peruano André Carrillo, o venezuelano José Martínez e o atacante Memphis Depay. Breno Bidon está suspenso.
O Fluminense, com 28 pontos, busca reencontrar o caminho das vitórias no Nacional, já que em seu último compromisso foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 4 a 2. Na Copa do Brasil, o Tricolor eliminou o Bahia, vencendo no agregado por 2 a 1, com gols de Canobbio e Thiago Silva.
Renato Gaúcho tem praticamente todo o elenco à disposição, com exceção do lateral-direito Samuel Xavier, que se recupera de lesão no músculo anterior da coxa esquerda.
Prováveis escalações:
Fluminense: Fábio; Guga, Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Nonato e Hércules; Serna, Canobbio e Everaldo.
Técnico: Renato Gaúcho.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Angileri e Matheus Bidu; Maycon, Ryan e Garro; Yuri Alberto e Gui Negão.
Técnico: Dorival Júnior.
Ficha do jogo
Dia e horário: sábado, 13 de setembro, às 21h (de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima
