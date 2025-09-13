DGABC
DGABC

Sábado, 13 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo No Maracanã

Fluminense x Corinthians: veja onde assistir, escalações e horário

Ambas as equipes chegam motivadas após se classificarem para as semifinais da Copa do Brasil; Timão quer entrar na briga pelo G-6

Fábio Júnior
 Especial para o Diário
13/09/2025 | 09:00
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Após uma semana movimentada e decisiva, o Corinthians agora tem foco total no Campeonato Brasileiro, onde busca alcançar as primeiras posições. O adversário da vez é o Fluminense-RJ, em confronto válido pela 23ª rodada, que será realizado neste sábado (13), às 21h (horário de Brasília), no Maracanã.

O Timão chega embalado após vencer o Athletico-PR por 2 a 0, na última quarta-feira (10), com gols de Rodrigo Garro e Gui Negão, resultado que garantiu a vaga para as semifinais da Copa do Brasil, onde enfrentará o Cruzeiro. No Brasileirão, a equipe do Parque São Jorge soma dois jogos de invencibilidade: triunfo sobre o Vasco por 3 a 2, fora de casa, e empate em 1 a 1 contra o Palmeiras.

O técnico Dorival Júnior ainda não deve contar com Raniele, que iniciou transição física após lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Além do volante, o Alvinegro também não terá o peruano André Carrillo, o venezuelano José Martínez e o atacante Memphis Depay. Breno Bidon está suspenso.

O Fluminense, com 28 pontos, busca reencontrar o caminho das vitórias no Nacional, já que em seu último compromisso foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 4 a 2. Na Copa do Brasil, o Tricolor eliminou o Bahia, vencendo no agregado por 2 a 1, com gols de Canobbio e Thiago Silva.

Renato Gaúcho tem praticamente todo o elenco à disposição, com exceção do lateral-direito Samuel Xavier, que se recupera de lesão no músculo anterior da coxa esquerda.

LEIA TAMBÉM:

Corinthians registra déficit de R$ 60,2 mi no 1ª semestre e chega a R$ 2,6 bi em dívidas

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Nonato e Hércules; Serna, Canobbio e Everaldo.

Técnico: Renato Gaúcho.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Angileri e Matheus Bidu; Maycon, Ryan e Garro; Yuri Alberto e Gui Negão.

Técnico: Dorival Júnior.

Ficha do jogo

Dia e horário: sábado, 13 de setembro, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Record, CazéTV e Premiere

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.