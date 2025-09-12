DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Esportes Titulo De São Caetano

Hugo Calderano garante vaga nas quartas do WTT Champions em Macau

O triunfo foi significativo, já que Qiu havia vencido os últimos três confrontos entre os dois

Do Diário do Grande ABC
12/09/2025 | 17:44
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O brasileiro Hugo Calderano, que treina em São Caetano, avançou às quartas de final do WTT Champions de Macau, na China, após superar o alemão Dang Qiu por 3 sets a 1, com parciais de 11/3, 12/10, 9/11 e 11/9. Atual número 4 do ranking mundial, Calderano terá pela frente neste sábado o também alemão Patrick Franciska, 12º colocado.

O triunfo foi significativo, já que Qiu havia vencido os últimos três confrontos entre os dois. No retrospecto geral, no entanto, o brasileiro agora soma quatro vitórias contra três do adversário. Contra Franciska, o equilíbrio também marca o histórico: cada um venceu uma vez em torneios do Circuito Mundial, mas Calderano leva vantagem na Liga Alemã, com quatro vitórias em quatro jogos.

O torneio em Macau reúne 29 dos 32 melhores jogadores do mundo e oferece 1.000 pontos no ranking ao campeão.


