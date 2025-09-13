DGABC
Economia Titulo Trabalho

Emprega Diadema oferece 133 vagas; destaque para Vendas e Ajudante Geral

O programa reserva duas oportunidades exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência)

Natasha Werneck
12/09/2025 | 16:54
FOTO: Agência Brasil
FOTO: Agência Brasil


SEDET (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho) de Diadema divulgou, nesta sexta-feira (12), 133 oportunidades de emprego para profissionais de todos os níveis. Entre os destaques estão 30 vagas para Vendas e 10 para Ajudante Geral. Além disso, o programa reserva duas oportunidades exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).

Os interessados podem se candidatar diretamente pelo site do Emprega Diadema: https://emprega.diadema.sp.gov.br, desde que atendam aos requisitos de cada função.

Vagas disponíveis:

Auxiliar de Limpeza: 1 vaga – Experiência em varrição e limpeza de ambientes.

Auxiliar Administrativo Financeiro: 1 vaga – Experiência em emissão de notas fiscais, planilhas Excel, contas a pagar/receber, boletos e conciliação bancária.

Encarregado de Obras – Perfuratriz: 2 vagas – Experiência na construção civil.

Vendedor Externo: 10 vagas – Sem experiência; prospecção de clientes, abordagem porta a porta e visitas comerciais.

Motoboy: 5 vagas – Com experiência.

Ajudante Geral: 10 vagas – Experiência em serviços gerais de linha de produção, estoque e carga/descarga.

Operador de Máquinas Operatrizes: 2 vagas – Com experiência.

Ajudante de Obras Junior: 6 vagas – Com experiência.

Auxiliar de Compras: 2 vagas – Com experiência e curso de Excel.

Líder de Produção: 1 vaga – Com experiência.

Auxiliar de Serviços Gerais: 10 vagas – Sem experiência; limpeza e organização do local.

Auxiliar de Limpeza: 8 vagas – Experiência em limpeza geral.

Controlador de Acesso: 1 vaga – Sem experiência; controle de entrada e saída de pessoas e veículos.

Inspetor de Qualidade: 8 vagas – Sem experiência; inspeção de peças no setor automotivo.

Motorista CNH “D”: 1 vaga.

Técnico Ambiental / Coletor de Amostras: 1 vaga – Sem experiência.

Auxiliar de Vendas Internas: 2 vagas – Com experiência.

Operador de Máquina Injetora Plástico: 3 vagas – Com experiência.

Auxiliar de Acabamento: 2 vagas – Com experiência.

Recepcionista: 1 vaga – Experiência em atendimento telefônico e recebimento de notas fiscais.

Auxiliar Administrativo: 1 vaga – Experiência em atendimento e informática básica.

Fiscal de Loja: 10 vagas – Sem experiência; atuar em prevenção de perdas.

Operador de Vendas: 10 vagas – Sem experiência; atendimento ao cliente e operação de caixa.

Auxiliar de Limpeza: 2 vagas – Experiência em limpeza, desinfecção de sanitários, consultórios e salas.

Coordenador Comercial (perfil analítico): 1 vaga – Com experiência e CNH “B”.

Caldeireiro Montador: 1 vaga – Experiência em fabricação, montagem e manutenção de estruturas metálicas, tubulação e componentes industriais.

Torneiro Fresador: 1 vaga – Com experiência; leitura e interpretação de desenho técnico, domínio de instrumentos de medição como paquímetro, micrômetro e súbito.

Analista de PCP: 1 vaga – Com experiência em planejamento, programação e controle de produção; CNH “B”.

Auxiliar de Produção: 1 vaga – Sem experiência; embalar, rebarbar e controlar qualidade das peças.

Soldador: 1 vaga – Experiência em soldas TIG e MIG.

Auxiliar de Produção: 2 vagas – Experiência em linha de produção, envase, rotulagem e montagem de embalagens.

Operador de Caixa: 1 vaga – Sem experiência; atendimento ao cliente, abertura e fechamento do caixa.

Auxiliar de Produção: 5 vagas – Experiência em produção de peças e equipamentos.

Vendedora: 3 vagas – Com experiência em atendimento ao cliente.

Técnico Eletricista: 1 vaga – Experiência em instalação e manutenção, leitura de esquemas elétricos.

Projetista Mecânico Sênior: 1 vaga – Experiência em desenvolvimento de projetos de máquinas e dispositivos.

Assistente de PCP: 1 vaga – Experiência em PCP ou produção; Excel avançado.

Ajudante Geral: 1 vaga – Experiência em limpeza, organização e carga/descarga.

Auxiliar de Limpeza: 5 vagas – Experiência em limpeza de condomínio.

½ Oficial Serralheiro: 3 vagas – Com experiência.

Borracheiro: 1 vaga – Com experiência em conserto de pneus.

Ajudante de Padeiro: 1 vaga – Sem experiência; auxiliar na produção de pães.

Vagas exclusivas para PCD:

Auxiliar de RH: 1 vaga – Com experiência em rotinas de departamento pessoal e recrutamento; cursando Superior em Psicologia ou RH.

Auxiliar de Recursos Humanos: 1 vaga – Com experiência; cursando Superior em Administração ou RH, auxiliando nas atividades do departamento pessoal.


