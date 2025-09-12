DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Crime

GCM de Mauá prende homem por tráfico e encontra carro furtado

Na noite de terça-feira (9), a Guarda Civil Municipal realizou duas ocorrências distintas

Natasha Werneck
12/09/2025 | 16:53
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Na noite de terça-feira (9), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá realizou duas ocorrências distintas que resultaram na prisão de um suspeito por tráfico de drogas e na recuperação de um veículo furtado.

O primeiro caso aconteceu no Jardim Canadá, quando equipes em patrulhamento avistaram um homem em atividade suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi detido. Com o suspeito, os guardas apreenderam duas pochetes contendo porções de maconha, crack e cocaína. O material foi encaminhado para análise do Instituto de Criminalística, que confirmou a natureza das drogas. O homem teve a prisão em flagrante confirmada e permanece à disposição da Justiça.

Horas depois, no Jardim Pedroso, a corporação recebeu denúncia sobre um carro abandonado. Durante a checagem, foi constatado que o veículo havia sido furtado em 12 de agosto. O automóvel foi levado à delegacia e, após os trâmites legais, devolvido ao proprietário.

De acordo com a GCM, os dois episódios demonstram o reforço das ações de segurança na cidade, que atuam de forma integrada ao trabalho das demais forças policiais.


