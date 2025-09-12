Bonecos do BTS ganham destaque em unidades do McDonald's no Grande ABC

A rede de fast food McDonald’s incluiu em sua campanha do McLanche Feliz uma coleção de brinquedos inspirados nos personagens TinyTAN, que representam os integrantes do grupo sul-coreano BTS. A ação, válida enquanto durarem os estoques, já está disponível em restaurantes participantes em todo o Brasil — incluindo as cerca de 40 unidades localizadas no Grande ABC.



Cada personagem está disponível em quantidade limitada: Jin, J-hope, Jimin e V terão 289.950 unidades produzidas para a campanha, enquanto RM, SUGA e Jung Kook terão 290 mil unidades cada. Vale ressaltar que os integrantes do grupo estão disponíveis em duas versões de cada, sendo uma delas com figurinos do próprio McDonald's.

A comercialização segue regras específicas: cada cliente pode adquirir até cinco brinquedos por vez, exceto em casos em que esteja acompanhado de um número maior de crianças.



Os bonecos estão sendo vendidos como parte do combo do McLanche Feliz, que custa em média R$ 30, dependendo da localização. No entanto, os fãs também podem comprá-los separadamente, por valores que variam entre R$ 15 e R$ 17 cada.



A limitação de estoque, segundo a rede, busca atender à alta demanda por itens colecionáveis relacionados ao grupo, que tem uma das maiores bases de fãs do mundo.