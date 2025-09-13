Praia Grande lança calendário 2025/2026 com shows da 'Estação Verão'

Praia Grande, em São Paulo, apresentou oficialmente seu calendário de eventos para 2025/2026, reforçando a estratégia de consolidar a cidade como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Sob o tema Brasilidade, a programação reúne música, cultura, esporte e inovação, com expectativa de atrair 10 milhões de visitantes apenas na temporada de verão.



O grande destaque é o Estação Verão Show. Em sua 9ª edição, entre 20 de dezembro de 2025 e 31 de janeiro de 2026, o evento promete reunir 32 atrações nacionais, como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Marisa Monte, Ludmilla, Roberto Carlos e Jorge & Mateus. A expectativa é superar os 400 mil participantes registrados no ano anterior, vindos de 26 estados brasileiros e de países vizinhos.



Veja a programação:

- 26/12: Daniel e Wesley Safadão

- 27/12: Roupa Nova e Caetano Veloso

- 02/01: MC Ryan SP, MC Hariel e Gusttavo Lima

- 03/01: Ana Castela e Thiaguinho

- 04/01: Cê tá doido festival

- 09/01: Pablo e Belo

- 10/01: Wiu, Teto e Matuê

- 16/01: Zé Neto e Cristiano, Natanzinho Lima

- 17/01: Ludmilla e Ivete Sangalo

- 18/01: Henry Freitas e Jorge e Mateus

- 23/01: Pabllo Vittar, Pedro Sampaio e Marina Senna

- 24/01: Mari Fernandez, Léo Foguete e Felipe Amorim

- 30/01: Xand Avião e Sorriso Maroto

- 31/01: Marisa Monte e João Gomes

Arenas de atividades

Além do festival, a orla da praia contará com oito arenas de atividades entre dezembro e fevereiro, oferecendo opções gratuitas de esporte, lazer e cultura para moradores e turistas. O Réveillon 2025/2026 também promete ser histórico: a orla terá shows, três torres de LED para a contagem regressiva e a tradicional queima de fogos, com expectativa de reunir cerca de 2 milhões de pessoas.



Mas as atrações não se limitam ao verão. Ao longo de 2026, o calendário prevê eventos que reforçam a diversidade cultural da cidade:



- Abril – Feira de Esportes Radicais



- Junho – Vila Junina, com gastronomia típica e apresentações culturais



- Julho – Festa da Cultura Caiçara



- Setembro – Praia Games, festival geek da Baixada Santista



- Outubro – PG Tech Summit, feira de inovação e tecnologia voltada à educação



- Segundo a Prefeitura, o turismo impacta diretamente a economia local. Só o Estação Verão deve gerar 1,5 mil empregos diretos e indiretos, além de aumentar em até 30% o movimento do comércio.



“Praia Grande se consolidou como a capital do entretenimento no litoral paulista, oferecendo uma programação diversificada e democrática que valoriza tanto o turismo quanto a economia local”, afirmou o prefeito Alberto Mourão durante o lançamento no Edifício Martinelli, em São Paulo.