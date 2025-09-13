DGABC
DGABC

Sábado, 13 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Turismo Titulo Veja detalhes

Praia Grande lança calendário 2025/2026 com shows da 'Estação Verão'

Em sua 9ª edição, entre 20 de dezembro de 2025 e 31 de janeiro de 2026, a cidade deve receber 10 milhões de pessoas

Natasha Werneck
12/09/2025 | 16:02
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Praia Grande, em São Paulo, apresentou oficialmente seu calendário de eventos para 2025/2026, reforçando a estratégia de consolidar a cidade como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Sob o tema Brasilidade, a programação reúne música, cultura, esporte e inovação, com expectativa de atrair 10 milhões de visitantes apenas na temporada de verão.

O grande destaque é o Estação Verão Show. Em sua 9ª edição, entre 20 de dezembro de 2025 e 31 de janeiro de 2026, o evento promete reunir 32 atrações nacionais, como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Marisa Monte, Ludmilla, Roberto Carlos e Jorge & Mateus. A expectativa é superar os 400 mil participantes registrados no ano anterior, vindos de 26 estados brasileiros e de países vizinhos.

Veja a programação:

- 26/12: Daniel e Wesley Safadão

27/12: Roupa Nova e Caetano Veloso

02/01: MC Ryan SP, MC Hariel e Gusttavo Lima

03/01: Ana Castela e Thiaguinho

04/01: Cê tá doido festival

09/01: Pablo e Belo

10/01: Wiu, Teto e Matuê

16/01: Zé Neto e Cristiano, Natanzinho Lima

17/01: Ludmilla e Ivete Sangalo

18/01: Henry Freitas e Jorge e Mateus

23/01: Pabllo Vittar, Pedro Sampaio e Marina Senna

24/01: Mari Fernandez, Léo Foguete e Felipe Amorim

30/01: Xand Avião e Sorriso Maroto

31/01: Marisa Monte e João Gomes

Arenas de atividades

Além do festival, a orla da praia contará com oito arenas de atividades entre dezembro e fevereiro, oferecendo opções gratuitas de esporte, lazer e cultura para moradores e turistas. O Réveillon 2025/2026 também promete ser histórico: a orla terá shows, três torres de LED para a contagem regressiva e a tradicional queima de fogos, com expectativa de reunir cerca de 2 milhões de pessoas.

Mas as atrações não se limitam ao verão. Ao longo de 2026, o calendário prevê eventos que reforçam a diversidade cultural da cidade:

- Abril – Feira de Esportes Radicais

Junho – Vila Junina, com gastronomia típica e apresentações culturais

Julho – Festa da Cultura Caiçara

Setembro – Praia Games, festival geek da Baixada Santista

Outubro – PG Tech Summit, feira de inovação e tecnologia voltada à educação

Segundo a Prefeitura, o turismo impacta diretamente a economia local. Só o Estação Verão deve gerar 1,5 mil empregos diretos e indiretos, além de aumentar em até 30% o movimento do comércio.

“Praia Grande se consolidou como a capital do entretenimento no litoral paulista, oferecendo uma programação diversificada e democrática que valoriza tanto o turismo quanto a economia local”, afirmou o prefeito Alberto Mourão durante o lançamento no Edifício Martinelli, em São Paulo.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.