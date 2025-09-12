DGABC
Sexta-Feira, 12 de Setembro de 2025

Esportes Titulo Governo Federal

Brasil cria comitê para organizar Copa do Mundo Feminina de 2027

Caberá ao Ministério do Esporte liderar a articulação entre 23 órgãos da administração federal, incluindo pastas como Fazenda, Saúde, Educação, Justiça e Segurança Pública, Igualdade Racial, Mulheres e Turismo, além da Advocacia-Geral da União e do Gabinete de Segurança Institucional

Natasha Werneck
12/09/2025 | 15:42
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O pontapé inicial para a Copa do Mundo Feminina de 2027 já foi dado. O Governo Federal oficializou nesta sexta-feira (12) a criação do Comitê Gestor da Copa (CGCOPA 2027) e do Grupo Executivo da Copa (GECOPA 2027), estruturas responsáveis por coordenar a organização do torneio que terá o Brasil como sede.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União em portaria assinada pelo ministro do Esporte, André Fufuca, e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Caberá ao Ministério do Esporte liderar a articulação entre 23 órgãos da administração federal, incluindo pastas como Fazenda, Saúde, Educação, Justiça e Segurança Pública, Igualdade Racial, Mulheres e Turismo, além da Advocacia-Geral da União e do Gabinete de Segurança Institucional.

De acordo com Cynthia Motta, secretária-executiva adjunta do Ministério do Esporte e coordenadora do Mundial, a estrutura vai garantir planejamento conjunto e especializado. “A portaria estabelece uma governança interministerial para assegurar alinhamento e cooperação. Também poderemos criar câmaras temáticas para tratar de assuntos específicos como segurança, mobilidade e infraestrutura”, afirmou.

As reuniões do comitê estão previstas para ocorrer a cada seis meses, com possibilidade de convocações extraordinárias. Já o GECOPA reunirá nove ministérios e ficará responsável pela execução das estratégias, definição de metas e monitoramento das ações. Ambos terão duração inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação.

O torneio será a primeira Copa do Mundo Feminina realizada na América Latina. A expectativa do governo é de que o evento deixe um legado esportivo, cultural e social. “Estamos reforçando o compromisso de organizar, de forma integrada, um dos maiores eventos esportivos do mundo, que promete impactar positivamente o país e o povo brasileiro”, destacou Cynthia Motta.


