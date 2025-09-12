Braskem abre turma de qualificação profissional no Grande ABC

Teve início, em Mauá, um curso gratuito de Auxiliar Administrativo voltado a moradores do entorno das unidades industriais do Grande ABC. A iniciativa, fruto de parceria entre a Braskem e o SENAI de Mauá, reúne 40 participantes e busca ampliar a empregabilidade e a inclusão social na região.



Com carga horária de 160 horas, as aulas acontecem de 15 de setembro a 17 de dezembro, em dois turnos: manhã (segundas, quartas e sextas) e tarde (terças a sextas). Além dos conteúdos técnicos da área administrativa, o programa inclui disciplinas de comunicação, ética, cidadania e competências comportamentais.



O perfil da turma evidencia a diversidade local: 85% são mulheres, 60% se autodeclaram pretos e pardos, 3% indígenas, e 5% pessoas com deficiência. A escolaridade também é variada — a maioria concluiu o Ensino Médio, mas há participantes que já têm graduação. Todos os selecionados estão desempregados, reforçando o impacto social da capacitação.



Criado em 2021, o programa de qualificação já formou mais de 140 pessoas em cursos como logística, processos industriais e operação de máquinas. Para o SENAI, a parceria com a indústria amplia as chances de inserção profissional. “Ao investir na capacitação das pessoas da comunidade do entorno, contribuímos diretamente para a recolocação de profissionais no mercado e para o fortalecimento da cadeia produtiva da região”, avalia Jairo Topan, coordenador de Indústria e Negócios do SENAI Mauá.



Segundo a Braskem, a estratégia de oferecer cursos gratuitos vai além da formação técnica: busca também criar um banco de talentos que pode atender tanto a própria companhia quanto empresas parceiras do setor. “É uma ação de benefício mútuo, que abre portas para os alunos e fortalece a competitividade das indústrias da região”, afirma Luis Antonio Pazin, diretor industrial da Braskem em São Paulo.



Com mais essa turma, a iniciativa reforça o papel da educação profissional como ferramenta de inclusão e desenvolvimento no Grande ABC.