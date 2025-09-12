São Bernardo abre cursos gratuitos de gastronomia e instalações elétricas

A Prefeitura de São Bernardo abriu inscrições para as novas turmas do programa Bora SBC Aprender, que oferece capacitação gratuita para moradores da cidade. Nesta etapa, que acontece ao longo de outubro, serão oferecidos três cursos em quatro turmas, totalizando 64 vagas.

O calendário contempla as formações em Fabricação e Venda de Panetones e Doces Natalinos (em duas turmas – manhã e tarde), Fabricação de Pães Doces e Semi Doces e Fundamentos de Instalações Elétricas Residenciais. Cada turma terá no máximo 16 participantes, garantindo acompanhamento de qualidade e certificação ao final.

As aulas serão realizadas em locais de referência na cidade. Os cursos de gastronomia acontecerão na Cozinha Pedagógica Mercedes Maria Médice Ronchetti (Cenforpe) e na Sala do Empreendedor, no Paço Municipal. Já o curso técnico de instalações elétricas será ministrado no Senai Almirante Tamandaré, no bairro Baeta Neves.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura: www.saobernardo.sp.gov.br/web/sdect/bora-sbc-aprender.

LEIA TAMBÉM:

Grande ABC oferece 1.256 vagas de trabalho nesta semana



Confira a programação completa:

6 a 14/10 – Manhã – Fabricação e venda de panetones e doces natalinos

Carga horária: 28h | Local: Cozinha Pedagógica (Cenforpe) e Sala do Empreendedor

16 a 24/10 – Tarde – Fabricação e venda de panetones e doces natalinos

Carga horária: 28h | Local: Cozinha Pedagógica (Cenforpe) e Sala do Empreendedor

16 a 31/10 – Noite – Fundamentos de instalações elétricas residenciais

Carga horária: 48h | Local: Senai Almirante Tamandaré – Baeta Neves

16/10 a 4/11 – Manhã – Fabricação de pães doces e semi doces

Carga horária: 48h | Local: Cozinha Pedagógica (Cenforpe) e Sala do Empreendedor