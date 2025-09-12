DGABC
Economia Titulo Metal

Ouro fecha em alta em semana marcada por expectativa de alívio monetário nos Estados Unidos

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,35%, a US$ 3.686,4 por onça-troy, com um avanço semanal acumulado de 2,40%

12/09/2025 | 14:56
FOTO: Freepik
FOTO: Freepik


O ouro fechou a sessão desta sexta-feira, 12, em leve alta, se recuperando da baixa registrada ontem. O desempenho vêm após semana marcada pela expectativa de corte na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed), que deve ser anunciado na próxima semana, após dados acima do esperado de pedidos de auxílio-desemprego realçarem apreensão sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,35%, a US$ 3.686,4 por onça-troy, com um avanço semanal acumulado de 2,40%. Na terça-feira, o metal superou a marca de US$ 3.700, um recorde na série histórica.

De acordo com análise da Swissquote, o metal precioso continua se beneficiando de "apostas de um Fed mais dovish, de um dólar mais fraco e das tensões geopolíticas", contribuindo para manter o ouro próximo das máximas históricas.


