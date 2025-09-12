Nhambuzim apresenta dois shows no Sesc São Caetano

Em setembro, o Sesc São Caetano recebe dois espetáculos do grupo Nhambuzim, que há mais de 20 anos mergulha nas tradições culturais brasileiras e as conecta com a contemporaneidade.

LEIA TAMBÉM:

Shopping de Diadema promove evento gratuito para crianças

No dia 20 de setembro, sábado, às 16h30, o público infantil e suas famílias poderão conferir o espetáculo “Bichos de Cá”, que une música, folclore e meio ambiente para apresentar espécies da fauna brasileira por meio de ritmos tradicionais. “O carimbó do peixe-boi, o jongo do muriqui, o maracatu do jabuti e a guarânia da arara-azul são alguns exemplos que conduzem as crianças a uma viagem lúdica por florestas, sertões e planícies do país”, explicam os artistas. O projeto não só diverte, mas também estimula a consciência ambiental e cultural desde cedo, valorizando a biodiversidade e as tradições musicais brasileiras.

Já no dia 26 de setembro, sexta, às 20h, o grupo apresenta “Assombrio – Inventário de Encantados”, voltado ao público jovem e adulto. O espetáculo é um bestiário musical que resgata criaturas míticas do imaginário brasileiro, como curupiras, sacis, lobisomens e caboclos d’água. “Quando uma floresta desaparece, com ela também se extinguem histórias e símbolos de nossa identidade”, afirmam os integrantes. Definido como um “anti-Halloween”, o show valoriza monstros e encantados da tradição oral, transitando por ritmos como catira, marabaixo, samba de roda, toada de boi e milonga, num diálogo entre passado e presente.

O grupo é formado por Aninha Ferrini (voz), Edson Penha (voz), Itamar Pereira (baixo), Joel Teixeira (voz, violão e viola caipira), Lucas Brogiolo (percussão), Rafael Mota (bateria) e Xavier Bartaburu (piano e direção musical). O Nhambuzim já lançou três álbuns: Rosário (2008), inspirado no sertão de Guimarães Rosa; Bichos de Cá (2014), dedicado às crianças e à conscientização ambiental; e Assombrio (2024), que mergulha no imaginário dos encantados brasileiros.

Serviço:

Sesc São Caetano – Rua Piauí, 554, Santa Paula, São Caetano

Datas: 20 e 26 de setembro

Horários: 16h30 (20/09) e 20h (26/09)

Recomendação etária: Livre

Ingressos: R$ 40,00 / R$ 20,00 / R$ 12,00 (dia 20, crianças até 12 anos não pagam – retirada de ingresso obrigatória)

Informações: (11) 4223-8800 | sescsp.org.br/saocaetano